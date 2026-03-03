Tramp: Iran bi imao nuklearno oružje da nisam ukinuo Obamin sporazum

Svijet bi bio "potpuno drugačije mjesto" da nije raskinuo, kako je naveo, Obamin "užasan" nuklearni sporazum s Iranom.

Iran bi imao nuklearno oružje da nisam ukinuo Obamin sporazum, tvrdi američki predsjednik Donald Tramp.

- Iran bi imao nuklearno oružje prije tri godine - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

- To je bila najopasnija transakcija u koju smo ikada ušli... možete kriviti Baraka Huseina Obamu i uspavanog Džoa Bajdena - dodao je.

Američki predsjednik na kraju objave zahvalio je samome sebi.