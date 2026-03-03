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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Iran bi imao nuklearno oružje da nisam ukinuo Obamin sporazum

Iran bi imao nuklearno oružje prije tri godine, poručio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

3.3.2026

Iran bi imao nuklearno oružje da nisam ukinuo Obamin sporazum, tvrdi američki predsjednik Donald Tramp.

Svijet bi bio "potpuno drugačije mjesto" da nije raskinuo, kako je naveo, Obamin "užasan" nuklearni sporazum s Iranom.

- Iran bi imao nuklearno oružje prije tri godine - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

- To je bila najopasnija transakcija u koju smo ikada ušli... možete kriviti Baraka Huseina Obamu i uspavanog Džoa Bajdena - dodao je.

Američki predsjednik na kraju objave zahvalio je samome sebi.

# IRAN
# BARACK OBAMA
# SAD
# DONALD TRUMP
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