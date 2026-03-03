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GAĐAJU VOJNE CILJEVE

Izraelska vojska izvršila napade na Teheran i Bejrut, više od 500 poginulih u napadima na Iran

Prema informacijama izraelske vojske, napadi su usmjereni na "vojne ciljeve terorističkih organizacija"

Izraelska vojska izvršila napade. Screenshot

A. O.

3.3.2026

Izraelska vojska potvrdila je da je izvršila napade na iransku prijestolnicu Teheran, kao i na libansku prijestolnicu Bejrut.

- IDF trenutno izvodi simultane ciljanje zračne napade na vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu - navodi se u saopćenju vojske.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Avichay Adraee, izjavio je da je u toku talas opsežnih zračnih napada.

Napadi su uslijedili otprilike sat vremena nakon što je IDF izdao hitno upozorenje ljudima u južnim predgrađima Bejruta i u desetinama okolnih sela, pozivajući ih na evakuaciju.

Prema informacijama izraelske vojske, napadi su usmjereni na "vojne ciljeve terorističkih organizacija".

Međutim, uprkos tvrdnjama IDF-a, dosadašnji izraelski napadi najčešće su pogađali civile, među kojima je najveći broj žena i djece.

Prema najnovijim informacijama, u izraelsko-američkom napadu na Iran do sada je poginulo više od 500 osoba.

# TEHERAN
# IZRAELSKA VOJSKA
# BEJRUT
# IDF
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