Izraelska vojska izvršila napade na Teheran i Bejrut, više od 500 poginulih u napadima na Iran

Izraelska vojska potvrdila je da je izvršila napade na iransku prijestolnicu Teheran, kao i na libansku prijestolnicu Bejrut.

- IDF trenutno izvodi simultane ciljanje zračne napade na vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu - navodi se u saopćenju vojske.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Avichay Adraee, izjavio je da je u toku talas opsežnih zračnih napada.