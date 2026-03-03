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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu tvrdi da nije uvukao Trampa u sukob, ali i da je rat s Iranom bio neophodan

Ako se sada ne preduzmu mjere, neće biti moguće poduzeti nikakve mjere ni u budućnosti, rekao je Benjamin Netanjahu

Benjamin Netanjahu. Anadolija

A. O.

3.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) branio je izraelske vojne napade na Iran, zbog, kako je rekao, ogromnog povećanja količine nuklearnog oružja u Teheranu, koje bi bilo teško zaustaviti.

Uprkos zajedničkim izraelsko-američkim zračnim napadima na tri nuklearna objekta tokom 12-dnevnog rata u junu, Benjamin Netanjahu izjavio je da su iranski vojnici i tehničari počeli graditi nove lokacije, uključujući podzemne bunkere, gdje bi mogli razvijati balističke rakete i atomske bombe.

- Ako se sada ne preduzmu mjere, neće biti moguće poduzeti nikakve mjere ni u budućnosti - rekao je Benjamin Netanjahu za Fox News.

Izrael se već dugo protivi iranskom obogaćivanju urana, upozoravajući da bi to moglo biti iskorišteno za razvoj nuklearnog oružja, a ne u mirnodopske svrhe, kako tvrdi iranska vlada.

Na pitanje voditelja Šona Hanitija (Sean Hannity) da li je Izrael uvukao Donalda Trampa u sukob, Benjamin Netanjahu se nasmijao.

- To je smiješno. Donald Tramp je najjači lider na svijetu. On radi ono što misli da je ispravno za Ameriku - odgovorio je Benjamin Netanjahu.

Kazao je i da Donald Tramp zna cijenu rata, ali i da je ponekad on neophodan "da bi nas zaštitio od ljudi koji bi nas uništili".

# TEHERAN
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# NAPADI
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