Netanjahu tvrdi da nije uvukao Trampa u sukob, ali i da je rat s Iranom bio neophodan

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) branio je izraelske vojne napade na Iran, zbog, kako je rekao, ogromnog povećanja količine nuklearnog oružja u Teheranu, koje bi bilo teško zaustaviti.

Uprkos zajedničkim izraelsko-američkim zračnim napadima na tri nuklearna objekta tokom 12-dnevnog rata u junu, Benjamin Netanjahu izjavio je da su iranski vojnici i tehničari počeli graditi nove lokacije, uključujući podzemne bunkere, gdje bi mogli razvijati balističke rakete i atomske bombe.

- Ako se sada ne preduzmu mjere, neće biti moguće poduzeti nikakve mjere ni u budućnosti - rekao je Benjamin Netanjahu za Fox News.

Izrael se već dugo protivi iranskom obogaćivanju urana, upozoravajući da bi to moglo biti iskorišteno za razvoj nuklearnog oružja, a ne u mirnodopske svrhe, kako tvrdi iranska vlada.