Australijski ministar odbrane: Iranski dronovi su pogodili naš vojni objekt u Emiratima

Australijski ministar odbrane Ričard Marles (Richard) rekao je da su iranski dronovi pogodili australski vojni objekt u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), ali da nije bilo povrijeđenih.
Kako je kazao, dronovi su pogodili zračnu bazu Al Minhad, odnosno logistički centar za australijske operacije na Bliskom istoku u blizini Dubaija.
- Imamo nekoliko Australijanaca koji rade iz sjedišta koje imamo u Al Minhadu već mnogo, mnogo godina - rekao je Ričard Marles za australsku televiziju Seven Network, a prenijela ga je agencija Associated Press.
Istakao je i da niko nije povrijeđen te da su svi na sigurnom.
- Imamo više od 100 aktivnih vojnika širom Bliskog istoka u raznim zemljama, ali većina ih je u UAE i ta baza nam je veoma važna - kazao je.
Tokom rata u blizini Al Minhada čule su se višestruke eksplozije, kao i mnoga zračna presretanja.