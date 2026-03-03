Australijski ministar odbrane: Iranski dronovi su pogodili naš vojni objekt u Emiratima

Australijski ministar odbrane Ričard Marles (Richard) rekao je da su iranski dronovi pogodili australski vojni objekt u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), ali da nije bilo povrijeđenih.

Kako je kazao, dronovi su pogodili zračnu bazu Al Minhad, odnosno logistički centar za australijske operacije na Bliskom istoku u blizini Dubaija.

- Imamo nekoliko Australijanaca koji rade iz sjedišta koje imamo u Al Minhadu već mnogo, mnogo godina - rekao je Ričard Marles za australsku televiziju Seven Network, a prenijela ga je agencija Associated Press.

Istakao je i da niko nije povrijeđen te da su svi na sigurnom.

- Imamo više od 100 aktivnih vojnika širom Bliskog istoka u raznim zemljama, ali većina ih je u UAE i ta baza nam je veoma važna - kazao je.

Tokom rata u blizini Al Minhada čule su se višestruke eksplozije, kao i mnoga zračna presretanja.