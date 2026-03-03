SAD razmatraju premještanje THAAD-a i Patriota iz Južne Koreje na Bliski istok

Prema pisanju južnokorejskog portala The Chosun Ilbo, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost premještanja naprednih sistema protuzračne odbrane, uključujući THAAD i MIM-104 Patriot, iz Južna Koreja na Bliski istok zbog eskalacije sukoba s Iran.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u intervjuu za The New York Times 1. ovog mjeseca da bi vojna operacija protiv Irana, nazvana "Epski gnjev", mogla trajati između četiri i pet sedmica.

Ipak, procjene govore da bi, ukoliko se američki zračni napadi produže, vojna sredstva i dio trupa koje su trenutno raspoređene na Korejski poluotok mogli biti preusmjereni na Bliski istok.

Stručnjaci navode da bi među opremom koja bi mogla biti premještena bili sistemi protuzračne odbrane američkih snaga u Koreji (United States Forces Korea), poput Patriota i THAAD-a, kao i sredstva za nadzor i izviđanje. Među njima su i bespilotne letjelice MQ-9 Reaper, koje su prošle godine stalno raspoređene u zračnoj bazi Gunsan Air Base u Južnoj Koreji.

Podsjeća se da su u junu prošle godine, prije operacije "Ponoćni čekić" usmjerene na iranska nuklearna postrojenja, SAD rotacijski prebacile tri od osam Patriot baterija američkih snaga u Koreji na Bliski istok radi pripreme za moguću iransku odmazdu. Više od 500 pripadnika USFK-a i te baterije vratili su se u Južnu Koreju u oktobru iste godine.

Analitičari također smatraju da bi baterija sistema THAAD smještena u Seongjuu, u provinciji Sjeverni Gyeongsang, zajedno s presretačkim projektilima, mogla biti raspoređena na Bliski istok.

U međuvremenu je Financial Times, pozivajući se na američkog vojnog zvaničnika, objavio da je tokom prošlogodišnjeg "12-dnevnog rata" potrošeno čak 150 THAAD projektila, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg nedostatka presretača ako bi se sukob produžio.

Generalni sekretar Korea Defense Research Foruma, Šin Jong -vo (Shin Jong-woo), izjavio je da bi SAD, ukoliko se zračni napadi nastave, vjerovatno mogle koristiti borbene kapacitete američkih snaga stacioniranih u Koreji.

S druge strane, istraživač Korea Institute for Strategic Studiesa Im Čeol-gjun (Im Cheol-gyun) upozorio je da bi takav potez mogao predstavljati problem za Južnu Koreju, koja se već suočava s prijetnjama balističkim projektilima iz Sjeverna Koreja.

Iz izvora u predsjedničkom uredu Čong Va Dea (Cheong Wa Dae) poručeno je da se o operativnoj upotrebi američkih snaga redovno konsultuju vlade Južne Koreje i SAD-a kako bi se osiguralo da zajednička odbrambena spremnost ostane očuvana.

Na upit medija, iz komande United States Forces Korea uputili su novinare da se za komentar obrate United States Department of Defenseu.

U međuvremenu je južnokorejski ministar odbrane (An Gjubek Ahn Gyu-back) drugog ovog mjeseca telefonom razgovarao s američkim podsekretarom za politiku u Pentagonu, Elbridž Kolbijem (Elbridge Colbyem), te je tom prilikom upoznat sa stavovima SAD-a o vojnoj operaciji protiv Irana.

Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopćilo je da su obje strane u razgovoru ponovo potvrdile čvrsto savezništvo između Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države, uprkos brzo promjenjivim globalnim sigurnosnim okolnostima.