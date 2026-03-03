Taker Karlson otkrio: Saudijska Arabija i Katar uhapsili agente Mossada koji su planirali napade u tim zemljama

Američki novinar i politički komentator Taker Karlson (Tucker Carlson) izjavio je da su vlasti u Saudijska Arabija i Katar navodno privele osobe koje su, prema njegovim riječima, povezane s izraelskom obavještajnom službom Mossad, a koje su planirale bombaške napade u tim državama.

Karlson je u svojoj emisiji postavio pitanje zašto bi Izrael organizirao takve napade u zemljama Perzijskog zaljeva koje su, kako je naveo, također potencijalne mete iranskih udara. "Zar nisu na istoj strani?", upitao je.

On je ustvrdio da Izrael nastoji nanijeti štetu ne samo Iranu nego i drugim državama u regiji, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Oman i Kuvajt, tvrdeći da se time namjerno unosi nestabilnost među arapskim saveznicima Sjedinjene Američke Države.

Ranije, u februaru, izraelski sigurnosni zvaničnici privremeno su zadržali Karlsona i članove njegove ekipe ubrzo nakon što je razgovarao s američkim ambasadorom u Izraelu, Majk Hakabi (Mike Huckabeeem).

Prema pisanju The New York Timesa, Karlson je bio među rijetkim osobama iz užeg kruga koje su pokušale odgovoriti američkog predsjednika Donald Trampa (Trumpa) od pokretanja napada na Iran.

Tokom tri sastanka u Ovalnom uredu upozorio je da bi eventualni rat mogao ugroziti američke živote, dovesti do rasta cijena energenata i dodatno destabilizirati region. Također je tvrdio da bi Sjedinjene Države mogle biti uvučene u sukob zbog izraelskih interesa te je pozvao Trampa da se odupre takvom pritisku.

Tramp je, prema tim navodima, priznao da je svjestan mogućih posljedica, ali je rekao da smatra kako ne može ostati po strani ukoliko Izrael započne napad.