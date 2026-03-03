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OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA

Brenan: Napadi na Iran su katastrofalna greška, posljedice će biti kao u Iraku

Iranski režim trenutno ne popušta i zato napada svim raspoloživim sredstvima obližnje ciljeve, rekao je bivši direktor CIA-e

Džon Brenan, bivši direktor CIA-e. CNN

B. S.

3.3.2026

Bivši direktor CIA-e (Central Intelligence Agency), Džon Brenan (John Brennan) izjavio je u emisiji na MSNBC NOW da su vojni udari predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp (Trump) na Iran „drastično loša, katastrofalna greška s posljedicama poput invazije na Irak 2003. godine“.

Brenan je u programu „The Weeknight“ na istoj mreži uporedio aktuelne američke napade na Iran s invazijom na Irak iz 2003. godine, za koju smatra da je proizvela decenije nestabilnosti.

 - Mislim da je ovo drugi put u ovom stoljeću da su Sjedinjene Američke Države napravile katastrofalnu grešku upuštanjem u sukob na Bliskom istoku. Prvi put je to bilo 2003. godine kada smo napali Irak, što je izazvalo godine i godine haosa, nasilja i terorizma - rekao je Brenan.

Prema njegovim riječima, ta intervencija doprinijela je usponu ISIL, a SAD-e se, kako tvrdi, i dalje suočavaju s posljedicama dvadesetogodišnjeg haosa.

Govoreći o najnovijim dešavanjima, upozorio je na obim operacije protiv Irana.

 - Sada pokrećemo ovaj veliki napad na Iran, vrlo veliku zemlju, znatno veću od Iraka. Ono što smo vidjeli proteklih dana su razorni napadi na Iran i iransku vladu. Iranski režim trenutno ne popušta i zato napada svim raspoloživim sredstvima obližnje ciljeve, bilo da je riječ o američkim bazama ili zaljevskim arapskim državama - rekao je.

Dodao je da svjedočimo tragičnom, besmislenom i nepotrebnom gubitku života.

- Kao što je senator Vorner (Warner) rekao, nije bilo neposredne prijetnje. Mislim da je jasno da administracija sada izmišlja stvari kako bi pokušala opravdati ono što se događa. Ono što je meni jasno jeste da je Benjamin Netanyahu, koji je dugo priželjkivao ovakvu vojnu operaciju protiv Irana, uspio pridobiti Trumpa i uvući ga u ovako nešto - zaključio je Brenan.

Brenan je na čelu CIA-e bio od 2013. do 2017. godine.

# JOHN BRENNAN
# CIA
# IRAN
# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
# IZRAEL
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