Brenan: Napadi na Iran su katastrofalna greška, posljedice će biti kao u Iraku

Bivši direktor CIA-e (Central Intelligence Agency), Džon Brenan (John Brennan) izjavio je u emisiji na MSNBC NOW da su vojni udari predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp (Trump) na Iran „drastično loša, katastrofalna greška s posljedicama poput invazije na Irak 2003. godine“.

Brenan je u programu „The Weeknight“ na istoj mreži uporedio aktuelne američke napade na Iran s invazijom na Irak iz 2003. godine, za koju smatra da je proizvela decenije nestabilnosti.

- Mislim da je ovo drugi put u ovom stoljeću da su Sjedinjene Američke Države napravile katastrofalnu grešku upuštanjem u sukob na Bliskom istoku. Prvi put je to bilo 2003. godine kada smo napali Irak, što je izazvalo godine i godine haosa, nasilja i terorizma - rekao je Brenan.

Prema njegovim riječima, ta intervencija doprinijela je usponu ISIL, a SAD-e se, kako tvrdi, i dalje suočavaju s posljedicama dvadesetogodišnjeg haosa.

Govoreći o najnovijim dešavanjima, upozorio je na obim operacije protiv Irana.

- Sada pokrećemo ovaj veliki napad na Iran, vrlo veliku zemlju, znatno veću od Iraka. Ono što smo vidjeli proteklih dana su razorni napadi na Iran i iransku vladu. Iranski režim trenutno ne popušta i zato napada svim raspoloživim sredstvima obližnje ciljeve, bilo da je riječ o američkim bazama ili zaljevskim arapskim državama - rekao je.