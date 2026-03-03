Tramp izrazio razočarenje stavom britanske vlade prema napadima na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kritizirao je britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer) zbog njegove uloge u američkim napadima na Iran, rekavši kako nije bio od pomoći i da odnos dviju zemalja očito nije isti kao što je bio ranije.

U razgovoru za britanski list The Sun, Tramp je izrazio razočarenje stavom Ujedinjenog Kraljevstva prema situaciji.

- Nikad to ne bih očekivao od Ujedinjenog Kraljevstva - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu.

Dodao je kako bi to bilo neočekivano, naročito od Britanije, naglašavajući da je Francuska bila sjajna i da su i drugi saveznici imali pozitivan pristup, dok je stav Ujedinjenog Kraljevstva bio potpuno različit.

Trampova kritika uslijedila je nakon što je vlada Kira Starmera isprva odbila dozvoliti Sjedinjenim Državama korištenje britanskih vojnih baza za napad na Iran.

Kasnije je, međutim, vlada otvorila baze za „obrambene udare“. Starmer je u ponedjeljak u Donjem domu parlamenta naglasio da vlada ne vjeruje u promjenu režima putem zračnih napada, aludirajući na američke vojne operacije.