Izrael raspoređuje trupe u južnom Libanu: Ministar odbrane najavljuje jaču akciju protiv Hezbolaha

Izraelska vojska saopćila je da su njene trupe raspoređene na nekoliko lokacija u južnom Libanu, dok je ministar odbrane te zemlje Izrael Kac (Israel Katz) izjavio da je napredovanje izraelske vojske (IDF) usmjereno na sprječavanje "direktne vatre" na izraelske zajednice.

- Kako bismo spriječili mogućnost direktne vatre na izraelske zajednice, premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i ja odobrili smo IDF-u da napreduje i zadrži dodatni dominantni teren u Libanu te odatle brani pogranične zajednice - navodi Katz (Katz) u saopćenju.

Istakao je da "IDF nastavlja snažno djelovati protiv ciljeva Hezbollaha u Libanu".

- Teroristička organizacija plaća i plaćat će visoku cijenu za vatru usmjerenu prema Izraelu - naveo je on.

Kac dodaje da je Izrael odlučan da "brani pogranične zajednice".

- Obećali smo sigurnost zajednicama Galileja i to je ono što ćemo ispuniti - rekao je Kac.

Ovo se dešava nakon što je Hezbolah (Hezbollah) u ponedjeljak lansirao rakete i dronove prema sjeveru Izraela, kao odgovor na ubistvo vrhovnog vođe Irana.

Podsjetimo, Izrael je danas izveo napade na iransku prijestolnicu Teheran, kao i na libansku prijestolnicu Bejrut.

Portparol izraelske vojske (IDF) Avihej Adrae (Avichay Adraee) rekao je da je u toku talas opsežnih zračnih napada.

Napadi su uslijedili otprilike sat vremena nakon što je IDF izdao hitno upozorenje ljudima u južnim predgrađima Bejruta i u desetinama sela, pozivajući ih na evakuaciju.