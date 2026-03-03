Kina posebno zabrinuta zbog zatvaranja Hormuškog moreuza: Veliki su uvoznik nafte i plina

Jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca mogao bi biti odsječen jer je Iranska Revolucionarna garda zaprijetila da će zapaliti svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški moreuz.

Teheran istovremeno cilja energetska postrojenja širom Bliskog istoka, uključujući najveću saudijsku rafineriju nafte, postrojenje za ukapljeni prirodni plin u Kataru i veliku rafineriju u Kuvajtu. Takvi potezi već podižu cijene energenata, što se vidi u rastu cijena nafte i ukapljenog plina.

Hormuški moreuz je uski morski prolaz uz obalu Irana, kroz koji prolazi gotovo 20 posto svjetske potrošnje nafte, zbog čega je ključna tačka globalne trgovine energentima. Visoki dužnosnik Iranske revolucionarne garde jučer je izjavio da je tjesnac zatvoren i da će, citirano, "zapaliti te brodove" ako bilo tko pokuša proći.

Takvo zatvaranje moglo bi naljutiti Kinu, najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte i najvećeg kupca iranske nafte. Na konferenciji za novinare, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova pozvao je sve strane da odmah prekinu vojne operacije, spriječe daljnju eskalaciju napetosti, zaštite sigurnost plovidbe kroz tjesnac i izbjegnu veću štetu globalnoj privredi.

Na redovnoj konferenciji za novinare, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je da je zemlja "duboko zabrinuta" zbog širenja sukoba.

Utjecaj rata u Iranu na kinesku ekonomiju trenutno se čini podnošljivim, s mogućim blagim povećanjem inflacije zbog rasta cijena nafte, navodi Bloomberg Economics. Geopolitički, šteta može biti veća i dugotrajnija.