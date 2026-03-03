Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U BIJELOJ KUĆI

Merc se sastaje sa Trampom: Ulazi li Njemačka rat protiv Irana?

Merc je u nedjelju na konferenciji za novinare nastojao zadržati osjetljivu ravnotežu, istovremeno izražavajući zabrinutost zbog metoda Vašintona

Merc i Tramp: Raniji susret. AP

A. O.

3.3.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u utorak u Vašingtonu (Washingtonu) se sastaje s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Trump), kao prvi svjetski lider koji će se lično sastati s njim nakon početka rata protiv Irana, nastojeći ojačati evropski utjecaj na dalji tok sukoba.

Ranije planirani bilateralni sastanak u Bijeloj kući dobio je novu dimenziju nakon što su američke i izraelske zračne i pomorske snage napale Iran.

Njemačka vlada je, kako se navodi, uoči napada dobila tek kurtoaznu najavu, što je još jednom naglasilo koliko je predsjednik Donald Tramp krenuo u rat uz minimalne konsultacije s evropskim saveznicima.

S druge strane, Merc je u nedjelju na konferenciji za novinare nastojao zadržati osjetljivu ravnotežu, istovremeno izražavajući zabrinutost zbog metoda Vašintona i ograničenu podršku nekim američkim ciljevima.

Upozorio je da nije jasno hoće li Trampova kampanja vojnog pritiska prisiliti vlast u Teheranu na promjenu, ali je priznao i da su evropski pokušaji da obuzdaju Iran mirnim putem propali.

- Sada nije trenutak da držimo predavanja našim partnerima i saveznicima, uprkos svim sumnjama, dijelimo mnoge njihove ciljeve, iako ih sami zapravo ne možemo ostvariti - rekao je Merc.

Njemački kancelar je u Vašington (Washington) doputovao u ponedjeljak, uoči prijema u Bijeloj kući predviđenog za utorak, gdje će s američkim predsjednikom imati jutarnji sastanak i radni ručak.

U subotu, svega nekoliko sati nakon početka udara na Iran, Merc se pridružio francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron) i britanskom premijeru Kiru Starmeru (Keir Starmer) u zajedničkoj izjavi kojom napade nisu ni pozdravili ni osudili.

Lideri su naglasili da su o operaciji bili informirani, ali da u njoj nisu učestvovali. Istovremeno su osudili iranske pokušaje pribavljanja nuklearnog oružja i pozvali vlast u Teheranu da bez odlaganja obustavi kontraudare na Izrael i američke interese u regiji.

U novoj zajedničkoj izjavi u nedjelju navečer poručili su da će "poduzeti korake kako bi odbranili naše interese i interese naših saveznika u regionu, potencijalno omogućavanjem nužne i proporcionalne odbrambene akcije za uništavanje iranskih kapaciteta za lansiranje projektila i dronova na samom izvoru", što je protumačeno kao nagovještaj mogućeg vojnog angažmana.

Evropske vlade godinama pokušavaju zaustaviti iranski nuklearni program diplomatskim sredstvima, često u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Posebno su bile uključene u sporazum koji je Teheran postigao s administracijom Baraka Obame (Barack Obama), a koji je Tramp povukao tokom svog prvog mandata.

Odnosi između Evrope i Trampa dodatno su se zategli nakon što je američki predsjednik pokušao umanjiti sigurnosne garancije SAD-a evropskim saveznicima i između ostalog nastojao izdvojiti Grenland iz Danske.

U proteklim mjesecima Merc je sve glasnije pozivao Evropu da ojača svoju ekonomiju i poveća vojnu potrošnju kako bi smanjila zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i postavila se kao ravnopravan globalni akter uz SAD i Kinu.

Tokom narednih mjeseci, obilježenih uglavnom bezuspješnim pregovorima između Ukrajine i Rusije uz posredovanje SAD-a, Merc je nastavljao pokušavati da odvrati Trampa od podrške mirovnim planovima koji bi bili pretežno povoljni za ruskog predsjednika Vladimira Putina.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.