Merc se sastaje sa Trampom: Ulazi li Njemačka rat protiv Irana?

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u utorak u Vašingtonu (Washingtonu) se sastaje s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Trump), kao prvi svjetski lider koji će se lično sastati s njim nakon početka rata protiv Irana, nastojeći ojačati evropski utjecaj na dalji tok sukoba.

Ranije planirani bilateralni sastanak u Bijeloj kući dobio je novu dimenziju nakon što su američke i izraelske zračne i pomorske snage napale Iran.

Njemačka vlada je, kako se navodi, uoči napada dobila tek kurtoaznu najavu, što je još jednom naglasilo koliko je predsjednik Donald Tramp krenuo u rat uz minimalne konsultacije s evropskim saveznicima.

S druge strane, Merc je u nedjelju na konferenciji za novinare nastojao zadržati osjetljivu ravnotežu, istovremeno izražavajući zabrinutost zbog metoda Vašintona i ograničenu podršku nekim američkim ciljevima.

Upozorio je da nije jasno hoće li Trampova kampanja vojnog pritiska prisiliti vlast u Teheranu na promjenu, ali je priznao i da su evropski pokušaji da obuzdaju Iran mirnim putem propali.

- Sada nije trenutak da držimo predavanja našim partnerima i saveznicima, uprkos svim sumnjama, dijelimo mnoge njihove ciljeve, iako ih sami zapravo ne možemo ostvariti - rekao je Merc.

Njemački kancelar je u Vašington (Washington) doputovao u ponedjeljak, uoči prijema u Bijeloj kući predviđenog za utorak, gdje će s američkim predsjednikom imati jutarnji sastanak i radni ručak.

U subotu, svega nekoliko sati nakon početka udara na Iran, Merc se pridružio francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron) i britanskom premijeru Kiru Starmeru (Keir Starmer) u zajedničkoj izjavi kojom napade nisu ni pozdravili ni osudili.