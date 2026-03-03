Izrael tvrdi: Španski premijer je na pogrešnoj strani historije

Izrael je reagovao na odbijanje Španije da omogući Sjedinjenim Američkim Državama korištenje zajednički upravljanih vojnih baza na svojoj teritoriji za napade na Iran, optužujući španskog premijera Pedra Sančeza (Pedro Sánchez) da se nalazi na pogrešnoj strani historije.

Sančez je jasno osudio jednostranu vojnu akciju SAD-a i Izraela protiv Irana, upozoravajući da takve akcije doprinose neprijateljskom i neizvjesnom međunarodnom poretku.

Kritike su dodatno pojačane odbijanjem njegove vlade da dozvoli SAD-u korištenje baza u Rotu i Moronu za kontinuirane napade na Iran.

Gideon Sar (Sa'ar), ministar vanjskih poslova Izraela, optužio je Sančeza, poznatog kritičara izraelskih vojnih operacija u Gazi, da se dodvorava teroristima i represivnim režimima.

- Prvo se Hamas zahvalio Sančezu. Zatim su se Huti zahvalili Sančezu. Sada mu se zahvaljuje Iran. Je li to biti na pravoj strani historije - navodi se u Sarovoj izjavi.

Također je podržao kritike američkog republikanskog senatora Linzdi Graham (Lindsey) upućene Sančezu, koji je rekao:

- Sadašnja vlada u Španiji postaje zlatni standard patetično slabog evropskog vodstva koje je izgubilo svoj moralni put, očigledno nerado osudi teroristički režim u Iranu i nema ništa osim kritika za Sjedinjene Američke Države.

U subotu je Sančez izjavio da ofanziva Donald Trampa (Trump) i Benjamina Netanjahua (Netanyahu) čini svijet manje stabilnim i pozvao na trajno političko rješenje sukoba.