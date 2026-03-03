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POTVRDIO IZVOR ZA CNN

Ovo su detalji o pogibiji šest američkih vojnika: Napad je bio tako brz da se nisu aktivirale sirene za uzbunu

Satelitska slika snimljena u nedjelju ujutro pokazala je zgradu u luci u plamenu i gust dim koji se diže u nebo

Satelitski snimak. CNN / Planet Lab

A. O.

3.3.2026

Prvi američki pripadnici oružanih snaga koji su poginuli u sukobu između SAD-a i Irana, ubijeni su direktnim iranskim udarom na improvizirani operativni centar u civilnoj luci u Kuvajtu u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CNN.

Broj poginulih u tom napadu u luci Šuaiba (Shuaiba) od tada je porastao na šest, saopštio je Američki centralni komandni štab CENTCOM u ponedjeljak popodne, nakon što su pronađeni ostaci još dvojice pripadnika službe.

Ranije u ponedjeljak, ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da je udar koji je usmrtio pripadnike pogodio "taktički operativni centar koji je bio ojačan", ali da je "jedan" projektil probio protuzračnu odbranu. CNN je prethodno izvijestio da je događaj najvjerovatnije bio napad dronom.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je pogodak bio direktan, odmah nakon 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, u centar zgrade koju su opisali kao trostruko proširenu prikolicu s kancelarijskim prostorom unutra.

Napad je bio brz i bez upozorenja ili sirena koje bi obavijestile trupe da se evakuišu ili sklone u bunker, rekao je izvor. Satima nakon napada, vatra je još tinjala u nekim dijelovima zgrade – unutrašnjost improvizovanog operativnog centra bila je ugljenisana, a zidovi izbačeni prema vani od eksplozije, dijelovi su se odvajali od zgrade.

Satelitska slika snimljena u nedjelju ujutro pokazala je zgradu u luci u plamenu i gust dim koji se diže u nebo.

CENTCOM je inicijalno saopštio da su poginula tri pripadnika službe, ali nije precizirao lokaciju napada. Na mjestu događaja bilo je desetine ljudi, rekao je izvor, ali preostali pripadnici koji su kasnije proglašeni poginulim nisu bili odmah pronađeni. Sa zgradom koja je još gorjela na nekim mjestima, trebalo je vremena da se preostali pripadnici izvuku, dodao je izvor.

Saopćenje CENTCOM-a u ponedjeljak navelo je da je objekat pogođen "tokom početnih iranskih napada". Vojska još nije identifikovala poginule vojnike jer se porodice tek obavještavaju.

Izjava CENTCOM-a navodi da su američke snage "nedavno pronašle ostatke dvoje ranije neidentifikovanih pripadnika službe" iz pogođenog objekta.

Vojnici su bili raspoređeni u 1. komandu za logističku podršku operacija (1st Theater Sustainment Command), samostalnoj komandi sa sjedištem u Fort Noksu (Fort Knox), Kentucky, s trupama iz drugih jedinica raspoređenim na podršku u rotacijama od devet mjeseci.

Šest poginulih prvi je put da je neko ubijen u akciji u vojnoj operaciji protiv Irana koja je počela rano u subotu po istočnoameričkom vremenu, nazvanoj Operacija "Epski gnjev" (Operation "Epic Vengeance"). Hegset i predsjednik Donald Tramp (Trump) su obojica rekli da su moguće dodatne žrtve. Glasnogovornik CENTCOM-a rekao je u ponedjeljak da je 18 vojnika teško ranjeno tokom operacija američke vojske.

# KUVAJT
# AMERIČKI VOJNICI
# IRAN
# SAD
# CENTCOM
# PETE HEGSETH
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