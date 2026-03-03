Ovo su detalji o pogibiji šest američkih vojnika: Napad je bio tako brz da se nisu aktivirale sirene za uzbunu

Prvi američki pripadnici oružanih snaga koji su poginuli u sukobu između SAD-a i Irana, ubijeni su direktnim iranskim udarom na improvizirani operativni centar u civilnoj luci u Kuvajtu u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CNN.

Broj poginulih u tom napadu u luci Šuaiba (Shuaiba) od tada je porastao na šest, saopštio je Američki centralni komandni štab CENTCOM u ponedjeljak popodne, nakon što su pronađeni ostaci još dvojice pripadnika službe.

Ranije u ponedjeljak, ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da je udar koji je usmrtio pripadnike pogodio "taktički operativni centar koji je bio ojačan", ali da je "jedan" projektil probio protuzračnu odbranu. CNN je prethodno izvijestio da je događaj najvjerovatnije bio napad dronom.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je pogodak bio direktan, odmah nakon 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, u centar zgrade koju su opisali kao trostruko proširenu prikolicu s kancelarijskim prostorom unutra.

Napad je bio brz i bez upozorenja ili sirena koje bi obavijestile trupe da se evakuišu ili sklone u bunker, rekao je izvor. Satima nakon napada, vatra je još tinjala u nekim dijelovima zgrade – unutrašnjost improvizovanog operativnog centra bila je ugljenisana, a zidovi izbačeni prema vani od eksplozije, dijelovi su se odvajali od zgrade.

Satelitska slika snimljena u nedjelju ujutro pokazala je zgradu u luci u plamenu i gust dim koji se diže u nebo.

CENTCOM je inicijalno saopštio da su poginula tri pripadnika službe, ali nije precizirao lokaciju napada. Na mjestu događaja bilo je desetine ljudi, rekao je izvor, ali preostali pripadnici koji su kasnije proglašeni poginulim nisu bili odmah pronađeni. Sa zgradom koja je još gorjela na nekim mjestima, trebalo je vremena da se preostali pripadnici izvuku, dodao je izvor.