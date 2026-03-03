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Iz Irana poručili da su fokusirani na odbranu: "Mi smo jedina preostala sila koja stoji protiv đavola"

Vječna sramota ostat će na onima koji su tvrdili da teže diplomaciji, ali su se, suočeni s iranskom logikom, poklonili i okrenuli vojnoj opciji, kažu

Esmaeil Baghaei. Iransko ministarstvo vanjskih poslova

M. P.

3.3.2026

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je vlada usredotočena na „odbranu” nakon pokušaja pregovora.

- Vječna sramota ostat će na onima koji su tvrdili da teže diplomatiji, ali su se, suočeni s iranskom logikom, poklonili i okrenuli vojnoj opciji - rekao je glasnogovornik Ismail Bagei (Esmaeil Baghaei).

Govoreći o eskalaciji napetosti s regionalnim susjedima napadima na njihovu energetsku infrastrukturu, naglasio je tek da se Teheran smatra „posvećenim humanitarnim načelima”.

- Cionistički režim ne preza ni od kakvog zlonamjernog čina. Molim svoje arapske prijatelje da pažljivo razmisle. Režim ne oklijeva proširiti opseg rata, narušiti ugled Irana i počiniti zločine u drugim zemljama - kazao je.

Bagei je također rekao da je „Iran trenutno jedina preostala sila koja stoji protiv zla”, pritom očito aludirajući i na Sjedinjene Američke Države kao „đavola”, piše Al Jazeera.

# ESMAEIL BAGHAEI
# IRAN
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