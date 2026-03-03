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IAEA POTVRDILA ŠTETU

Satelitski snimci pokazuju: Oštećen ključni stub iranske nuklearne infrastrukture u napadima

To je jedan od najvećih centara za obogaćivanje uranijuma u ​​zemlji

Satelitski snimci. Vantor

M. P.

3.3.2026

Satelitski snimci koje je napravila firma za geoprostornu analizu Vantor prema riječima stručnjaka pokazuju štetu na iranskom nuklearnom kompleksu Natanz nakon vazdušnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela posljednjih dana.

Snimci prikazuju veliku pravougaonu zgradu i dva manja skladišna prostora koja su pogođena.

Prema Institutu za nauku i međunarodnu bezbjednost, ova područja su služila kao pristupne tačke za vozila i osoblje podzemnim objektima kompleksa.

Satelitski snimci pokazuju vidljiva oštećenja na krovovima i konstrukcijama zgrada koje se nalaze u jugoistočnom i centralnom dijelu kompleksa, što, prema analizi, ukazuje na ciljane napade na kritičnu pristupnu infrastrukturu.

IAEA potvrdila štetu na iranskom nuklearnom postrojenju u Natanzu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je danas da je nedavno došlo do oštećenja ulaznih zgrada u iranskom podzemnom nuklearnom postrojenju u Natanzu, dodajući da ne očekuje nikakve radiološke posljedice ili dodatni uticaj u samom postrojenju.


Satelitski snimci. Vantor

Šef IAEA Rafael Grosi ranije je rekao da "nema naznaka" o oštećenju iranskih nuklearnih postrojenja.

- Nemamo indicije da je bilo koje od nuklearnih postrojenja oštećeno ili pogođeno - naveo je on i dodao da IAEA nastavlja sa pokušajima da stupi u kontakt sa iranskim regulatornim organom za nuklearnu energiju putem Centra za incidente i vanredne situacije IAEA.

U međuvremenu je Iranski ambasador pri Međunarodoj agenciji za atomsku energiju Reza Nadžafi rekao da je tokom američkih i izraelskih vojnih operacija protiv Irana pogođen veliki iranski nuklearni kompleks Natanz.

- Ponovo su napali iranska mirnodopska nuklearna postrojenja koja su pod međunarodnim nadzorom - rekao je Nadžafi novinarima na sednici Upravnog odbora IAEA, koji ima 35 članica.

Natanz je ključni stub iranske nuklearne infrastrukture i jedan je od najvećih centara za obogaćivanje uranijuma u ​​zemlji. Kompleks je takođe bio meta napada u junu prošle godine.

# NUKLEARNO POSTROJENJE
# IAEA
# IRAN
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