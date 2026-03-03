Satelitski snimci pokazuju: Oštećen ključni stub iranske nuklearne infrastrukture u napadima

Satelitski snimci koje je napravila firma za geoprostornu analizu Vantor prema riječima stručnjaka pokazuju štetu na iranskom nuklearnom kompleksu Natanz nakon vazdušnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela posljednjih dana.

Snimci prikazuju veliku pravougaonu zgradu i dva manja skladišna prostora koja su pogođena.

Prema Institutu za nauku i međunarodnu bezbjednost, ova područja su služila kao pristupne tačke za vozila i osoblje podzemnim objektima kompleksa.

Satelitski snimci pokazuju vidljiva oštećenja na krovovima i konstrukcijama zgrada koje se nalaze u jugoistočnom i centralnom dijelu kompleksa, što, prema analizi, ukazuje na ciljane napade na kritičnu pristupnu infrastrukturu.

IAEA potvrdila štetu na iranskom nuklearnom postrojenju u Natanzu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je danas da je nedavno došlo do oštećenja ulaznih zgrada u iranskom podzemnom nuklearnom postrojenju u Natanzu, dodajući da ne očekuje nikakve radiološke posljedice ili dodatni uticaj u samom postrojenju.



