Ulaskom rata protiv Irana, Netanjahu dovodi u rizik odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) tokom čitave političke karijere gradio je vanjsku politiku na dva ključna oslonca, čvrstom savezništvu sa Sjedinjenim Američkim Državama i upornoj diplomatskoj i obavještajnoj borbi protiv vlasti Islamske Republike Iran, kako piše Associated Press.

Sada, u trenutku kada su Izrael i SAD zajedno uključeni u rat protiv iranskog rukovodstva, ta dva strateška pravca mogla bi doći u međusobni sukob.

Egzistencijalna borba

Uvlačeći Washington u, kako to vidi, egzistencijalnu borbu protiv Irana, Netanjahu preuzima rizik da odnosi sa SAD-om budu izloženi dugotrajnom pritisku rata s neizvjesnim posljedicama.

Nema sumnje da je pridobijanje američkog predsjednika Donald Trampa (Trump) za zajedničku vojnu akciju veliki politički uspjeh za Netanjahua i potvrda bliskih odnosa dvojice lidera.

Ukoliko ostvare cilj svrgavanja iranske vlasti, mogli bi izbjeći dugotrajan regionalni sukob.

No, produži li se rat, partnerstvo bi ponovo moglo biti ozbiljno testirano.

- Veliki dio američke javnosti to će vidjeti kao situaciju u kojoj izraelski rep maše američkim psom (mali diktira velikom) i u kojoj Izrael vuče Sjedinjene Države u rat na Bliskom istoku koji nije njihov. Pad javne podrške koji bi to mogao izazvati bit će veoma štetan za Izrael na srednji i dugi rok - kaže Ofer Šelah (Shelah) iz Instituta za studije nacionalne sigurnosti u Tel Avivu.

- Netanjahu nije zainteresiran za srednji i dugi rok - dodaje on.

Za izraelskog premijera, uključivanje SAD-a u napade na Iran predstavlja vrhunac dugogodišnje bliskosti s Washingtonom.

Kao najdugovječniji izraelski premijer, Netanjahu, koji je dio mladosti proveo u SAD-u i tečno govori engleski, često se predstavljao kao ključna veza Izraela s Amerikom.

Animozitet javnosti SAD-a prema Izraelu

Ipak, posljednje dvije godine bilježe pad podrške Izraelu među američkom javnošću.

Prema istraživanjima Gallup, simpatije Amerikanaca na Bliskom istoku značajno su se pomjerile u korist Palestinaca.

Promjena raspoloženja posebno je izražena među Demokratima, ali i dio Republikanaca, uključujući neke Trampove pristalice, sve glasnije dovodi u pitanje nastavak diplomatske i finansijske podrške Izraelu.

Zemlja je, nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, uvučena u rat na više frontova, a razorne slike sukoba u Gazi dodatno su produbile međunarodnu izolaciju Izraela.

Otvaranjem novog rata protiv Irana, Netanjahu se suočava s protivnikom kojeg mnogi Izraelci smatraju egzistencijalnom prijetnjom, ukazujući na iransku podršku antiizraelskim milicijama, balistički arsenal i nuklearni program.

Borba protiv Irana obilježila je veći dio njegove političke karijere.

U saopćenju u nedjelju Netanjahu je poručio da uključenost SAD-a "omogućava da uradimo ono o čemu sanjam već 40 godina – zadamo razoran udar terorističkom režimu".

Njegov kabinet nije odmah odgovorio na upit Associated Pressa za komentar.

Nekoliko dana od početka sukoba, izraelske i američke snage djeluju visoko koordinirano, od prvih napada u kojima su ubijeni visoki iranski zvaničnici, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Ali Hamneia (Khamenei), do operacija koje su omogućile gotovo potpunu kontrolu nad iranskim zračnim prostorom.

Sukob je već proizveo posljedice koje se osjećaju i unutar SAD-a. Najmanje šest američkih vojnika je poginulo.

Regionalni zračni promet je poremećen, a stotine hiljada putnika ostalo je blokirano.

Sukob s Iranom

Rast cijena nafte povećava vjerovatnoću skupljeg goriva i dodatnog rasta troškova života.

I dalje ostaju otvorena pitanja o krajnjim ciljevima rata: može li se zračnim udarima srušiti iransko rukovodstvo, ko bi ga eventualno zamijenio i kakvu bi ulogu u tome imali Izrael i SAD. Svaki naredni dan nosi nove rizike.

- Mnogi će kriviti Izrael ako stvari krenu ozbiljno po zlu. Izrael ni pod kojim okolnostima ne može sebi dopustiti da izgubi podršku američke javnosti. To je važnije od uništavanja bilo kojeg pojedinačnog vojnog postrojenja", napisao je Nadav Ejal (Eyal) u izraelskom listu Yediot Ahronoth.

S druge strane, Aron Dejvid Miler (Aaron David Miller), dugogodišnji savjetnik američkih administracija za Bliski istok, smatra da Netanjahu ovim ratom nema mnogo za izgubiti.

S obzirom na izbore zakazane za jesen, sukob s Iranom može poslužiti za skretanje pažnje s propusta vezanih za napade 7. oktobra 2023. godine, najteže u historiji Izraela.

Netanjahu se tako može predstaviti kao odlučan ratni lider koji je ispunio dugogodišnje obećanje da će se suprotstaviti Iranu.

Uz to, može isticati da je djelovao uz podršku američkog predsjednika, za kojeg Miler tvrdi da može zaustaviti rat kada procijeni da je to potrebno.

- Ako Tramp bude imao osjećaj da stvari idu nizbrdo, naći će način da smiri situaciju, a njegov dobar prijatelj Benjamin Netanjahu će ga slijediti - rekao je.