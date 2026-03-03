Vlade Radulović za "Avaz": Iran gađa instalacije iz kojih je napadnut, kopnena invazija bila bi noćna mora veća od Iraka

Iako je u ovom trenutku nemoguće predvidjeti daljnji razvoj sukoba SAD i Izraela s Iranom, pitanje mogu li napadi biti prošireni i na Evropu ostaje da visi u zraku. Dileme su izazvane napadima Irana na mete na Kipru, kao zemlji članici EU, ali i najave iz pojedinih zemalja da bi Iran mogao pokrenuti napade na izraelske institucije na evropskom kontinentu.

- Kipar jeste članica EU, ali Iran sprovodi ono što je i najavio. Oni su rekli da će mete njihovih dronova i balističkih i krstarećih raketa, pored Izraela i američkih baza u regionu, biti sve vojne instalacije koje se budu koristile za napade na Iran. U skladu s tim, britanska baza na Kipru, po informacijama do kojih možemo doći, služila je za prihvat aviona, a pojavila se i informacija da britanski vazduhoplovi za dopunu goriva u zraku pružaju podršku izraelskom i američkom ratnom vazduhoplovstvu. Čekamo zvanične potvrde, ali na osnovu informacija koje sam ja dobio mislim da oko toga dileme nema – kaže vojni analitičar i predsjednik Centra za geostrateška istraživanja i terorizam iz Beograda, Vlade Radulović.

Udari na Kipar

Drugi povod za udare na Kipar moglo bi biti dijeljenje obavještajnih podataka iz vrlo značajne baze, tako da Radulović vjeruje da se Iran za ovu metu nije odlučio tek tako. Kada je riječ o najavama da bi Iran mogao pokrenuti i napade na ciljeve u EU, naš sagovornik kaže da ova zemlja posjeduje takve balističke rakete, ali smatra da za tako nešto ne postoji vojno opravdanje.

- U ovom trenutku ne vidim razlog u smislu borbene opravdanosti da se izvrši dejstvo s njihovim raketnim arsenalom na baze u Evropi. Zemlje članice EU se nisu priključile borbenim operacijama, a neke su u samom startu rekle da se uopšte ne računa na bilo kakvu podršku, a mislim konkretno na Španiju. Imali ste sličnu izjavu i sa Kipra, gdje su njihovi zvaničnici apelovali da ta zemlja ne treba da bude meta, jer nastoji da se maksimalno drži po strani. Dakle, u ovom trenutku ne vidim razlog, iako pojedine zemlje izgleda blago mijenjaju stav. Poput Francuske koja će, po svemu sudeći, poslati nosač aviona Šarl de Gol (Charles de Gaulle) na istok Mediterana ili Velike Britanije koja očigledno na sporedni način, u logističkom smislu, pruža neku vrstu podrške – dodaje Radulović.

Kopnena invazija

On ne očekuje kopnenu invaziju na Iran, te podsjeća da je ova velika zemlja s tri strane okružena planinskim vijencima, ima dva pustinjska platoa, te morsku obalu s četvrte strane, pa bi takva operacija bila izuzetno logistički zahtjevna.

- Prava noćna mora bila bi kopnena invazija, daleko veća od Iraka 2003. godine. Amerikanci su toga apsolutno svjesni, prilično sam siguran u to, a na osnovu mojih ranijih razgovora s oficirima Irana mislim da su i oni sigurni da se kopnena invazija ne može očekivati. Nastavak vazdušnih udara – da, svjedočićemo i dalje tim udarima s distance. Nije preostalo mnogo naoružanja koje nije upotrebljeno do sada. Zabilježili smo po prvi put neka dejstva, poput unaprijeđenih raketa sistema Himars. Sada imamo napredniju raketu i daljeg dometa od ATACMS-a, zvanično je upotrebljena PRSM, odnosno raketa za precizni udar, koja djeluje na 500 kilometara. Imamo potvrdu i da su po prvi put korišteni i jeftini dronovi za jednokratnu upotrebu Lucas od strane Amerikanaca, koji su i po izgledu identični iranskim Shaheed 361, koje Rusija koristi u Ukrajini. Ono što nismo vidjeli je upotreba hipersoničnog naoružanja, a prije svega mislim na Iran i projekat Fatah 2. Postoje samo dva objašnjenja. Ili ih Iran nema dovoljno, odnosno nisu u operativnoj upotrebi ili ih, što je možda realniji scenario, Iran čuva za snažniji odgovor, koji bi ako sve ovo potraje nanio dodatnu štetu – ističe vojni analitičar i predsjednik Centra za geostrateška istraživanja i terorizam iz Beograda, Vlade Radulović.