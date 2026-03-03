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Izraelski udari na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu: Dim i ruševine nakon napada

Jutro nakon Izraelskih zračnih udara, južno predgrađe Bejruta prekriveno je gustim oblacima dima i ruševinama

Izraelski udari na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu: Dim i ruševine nakon napada. AP

I. Š.

3.3.2026

Jutro nakon izraelskih zračnih udara, južno predgrađe Bejruta prekriveno je gustim oblacima dima i ruševinama. Prema tvrdnjama izraelske vojske, napadi su bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u naselju Dahiyeh, koje se smatra njegovim uporištem.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su pogođena skladišta oružja, komandni centri i oprema za satelitsku komunikaciju povezana s obavještajnim strukturama Hezbolaha. Navode i da su prije udara izdali upozorenja za evakuaciju kako bi se smanjio rizik za civile.

S druge strane, libanski mediji prenose da su meta napada bili i studiji televizijskog kanala Al-Manar.

U međuvremenu, Hezbolah je preuzeo odgovornost za noćne napade dronovima na Izrael, tvrdeći da su gađali vojne ciljeve na Golanskoj visoravni, kao i baze na planini Meron i u Ramat Davidu.

Situacija na terenu i dalje je napeta, dok obje strane razmjenjuju optužbe i nastavljaju vojne aktivnosti.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
# BEJRUT
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