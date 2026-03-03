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INCIDENT

Požar u važnoj naftnoj luci UAE nakon pada dijelova drona

Timovi civilne zaštite u Fujairahu odmah su reagovali i rade na stavljanju požara pod kontrolu, navodi se u saopštenju

Požar u nafnoj luci. Facebook

Z. V.

3.3.2026

Vlasti emirata Fujairah u Ujedinjeni Arapski Emirati reagovale su nakon što je u utorak ujutro izbio požar u Naftnoj industrijskoj zoni. Do incidenta je došlo kada su ostaci iranskog drona pali na dio naftnog terminala.

Luka Fujairah predstavlja jedno od ključnih energetskih čvorišta Emirata i nalazi se na obali Omanski zaljev, izvan Hormuški moreuz. 

U toj luci smještena je važna infrastruktura za skladištenje i izvoz nafte, uključujući objekte koji omogućavaju transport sirove nafte prema međunarodnim tržištima.

Prema saopštenju vlasti Fujairaha, požar je izbio nakon što su fragmenti bespilotne letjelice, koju je presrela protivzračna odbrana, pali na područje luke.

Iz vladinog ureda za medije na društvenoj mreži X potvrđeno je da u incidentu nije bilo povrijeđenih.

- Timovi civilne zaštite u Fujairahu odmah su reagovali i rade na stavljanju požara pod kontrolu - navodi se u saopštenju.

Do incidenta dolazi u trenutku pojačanih tenzija u regionu, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu izveli veliki napad na Iran. U tom napadu ubijeno je više visokih iranskih zvaničnika, među kojima i vrhovni vođa Ali Hamenei (Kamnei).


Teheran je potom uzvratio lansiranjem dronova i raketa prema Izraelu, ali i prema državama Perzijski zaljev u kojima se nalaze američke vojne baze i instalacije.

# UAE
# POŽAR
# NAFTNA LUKA
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