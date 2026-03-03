Iranski predsjednik Pezeškijan poručio: Situacija jeste teška, ali država nije stala

Predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) poručio je da Iran nastavlja funkcionirati uprkos noćnom bombardovanju u kojem je pogođena njegova kancelarija.

Pezeškijan, koji je dužnost predsjednika preuzeo 2024. godine, istakao je da su tokom sukoba određene nadležnosti privremeno prenesene na vlasti u iranskim provincijama kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje države.

- U stalnom smo kontaktu s guvernerima. Situacija jeste izuzetna, ali zemlja nije stala. Aktivnosti se nastavljaju širom države - naveo je Pezeškijan u objavi na društvenoj mreži X.