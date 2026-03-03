Četiri čovjeka koji bi mogli da spase ili unište Iran: Ključne opcije nakon smrti Hamneija

Iranski vjerski lideri u narednim danima ili sedmicama odlučit će da li će Islamska Republika tražiti deeskalaciju ili krenuti putem samoubilačke konfrontacije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Nekoliko favorita već se izdvojilo kao mogući nasljednici koji bi zemlju poveli iz ruševina nakon vazdušnih udara u kojima je u subotu ubijen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei (Khamenei). Mnogi raniji kandidati poginuli su prvog dana sukoba. - To neće biti niko od onih o kojima smo razmišljali, jer su svi mrtvi - rekao je Donald Tramp (Trump). Alireza Arafi, vjerovatna strategija: Prekid vatre

Alireza Arafi . Al Arabya Alireza Arafi . Al Arabya

Put ka deeskalaciji vodi preko Alireze Arafija, 67-godišnjeg klerika izabranog u privremeno rukovodeće vijeće. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragači (Abbas Araghchi) rekao je svom omanskom kolegi da je Iran "otvoren za sve ozbiljne napore" da se zaustavi eskalacija, što je prvi diplomatski signal da Teheran možda traži izlaz iz rata. Ako bi klerici izabrali Arafija za vrhovnog vođu, to bi signaliziralo spremnost na povratak diplomatskom okviru. Arafi kontroliše iranske vjerske škole i obrazovnu infrastrukturu, što mu daje snažne vjerske kredencijale. Njegova kontroverzna posjeta Moskvi 2023. godine, gdje je razgovarao sa ruskim zvaničnicima o "širokoj saradnji sa Rusijom", sugeriše podršku Kremlja. Međutim, njegov izbor bi vjerovatno značio da ima simboličnu ulogu, dok bi stvarna moć bila u rukama porodice Laridžani (Larijani). U tom scenariju, Arafi bi obezbijedio vjerski legitimitet, dok bi braća Ali i Sadek Laridžani upravljali procesom, uz omansko posredovanje u pregovorima o prekidu vatre koji bi zaštitio ključne interese režima: zaustavljanje udara, očuvanje dijela nuklearnog programa i sprečavanje promjene režima. Rusija bi garantovala sporazum, dok bi SAD prihvatile ograničeno obogaćivanje uranijuma uz stroge kontrole koje sprečavaju razvoj nuklearnog oružja. Prepreke ovom putu uključuju tvrdolinijaše koji pregovore vide kao izdaju, komandante Islamske revolucionarne garde (IRGC) željne osvete i klerike koji su izdali fetve pozivajući na osvetu za Hamneievu smrt. Mohamed Mehdi Mirbageri, vjerovatna strategija: Samoubilačka eskalacija

Mohamed Mehdi Mirbageri . Platforma X Mohamed Mehdi Mirbageri . Platforma X

Muhamed Mehdi Mirbageri, 66-godišnji klerik, predstavlja najradikalniju ideološku struju u Iranu. On je na televiziji izjavio da je "radi postizanja božanske bliskosti vrijedno čak i ako polovina svijeta bude ubijena". Takva logika – da su desetine hiljada smrti prihvatljiv trošak radi teoloških ciljeva, vjerovatno bi se primenjivala i u unutrašnjoj i vanjskoj politici. Njegov izbor značio bi odbacivanje pregovora i posvećenost totalnom ratu bez obzira na posljedice. On Islamsku Republiku vidi kao dio "Božijeg velikog plana", a sukob između "vjernika i nevjernika" kao neizbježan. U tom scenariju, Iran bi nastavio operaciju "True Promise 4" sa stalnim napadima na američke baze u regionu, izraelske gradove i zalivske države koje ugošćuju američke snage. Kao vrhovni vođa, Mirbageri bi mogao narediti napade na nosače aviona, naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i UAE, kao i zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte. SAD bi odgovorile silom, uključujući moguće udare na preostalu iransku infrastrukturu, potpunu ekonomsku blokadu i podršku promjeni režima. Ovaj scenario mogao bi dovesti do razaranja Irana, ali Mirbagerijeva teologija mučeništvo tumači kao pobjedu. Sadek Laridžani, vjerovatna strategija: Pragmatični opstanak

Sadek Laridžani . Platforma X Sadek Laridžani . Platforma X

Put ka kontrolisanoj tranziciji vodi preko Sadeka Laridžani, 64-godišnjeg predsjednika Vijeća za procjenu svrsishodnosti. On je bio šef pravosuđa tokom brutalnog gušenja Zelenog pokreta 2009. godine, čime je stekao reputaciju tvrdolinijaša. Ipak, povremeno je kritikovao korupciju i podržavao ograničene pravne reforme, što mu daje određeni kredibilitet među različitim frakcijama. U ovom scenariju, Skupština eksperata bi direktno izabrala Laridžanija za vrhovnog vođu. To bi značilo prioritet institucionalnog kontinuiteta nad ideološkom čistoćom. Laridžani bi nastavio Hamneijevu politiku bez njegove harizme, održavajući konfrontaciju sa Zapadom, ali izbjegavajući samoubilačku eskalaciju; čuvajući nuklearni program uz moguće diplomatske kompromise; gušeći neslaganje, ali dopuštajući ograničene ekonomske reforme. Ovo bi bila najbolja šansa Islamske Republike za opstanak, ne kroz pobjedu, već kroz iscrpljivanje protivnika i pažljivo balansiranje između sukoba i uzdržanosti. Mojtaba Hamnei, vjerovatna strategija: Vojni puč

Mojtaba Hamnei, sin preminulog bivšeg vođe Irana . Platforma X Mojtaba Hamnei, sin preminulog bivšeg vođe Irana . Platforma X