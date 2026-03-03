Rubio o optužbama Irana: SAD nikad ne bi gađale školu namjerno

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je da američke snage "ne bi namjerno gađale školu", nakon što su iranski državni mediji izvijestili o više od 160 poginulih u napadu na školu za djevojčice tokom prvog dana američkih i izraelskih udara na Iran.

Prema iranskim izvorima, napad se dogodio u subotu u osnovnoj školi za djevojčice u gradu Minab na jugu Irana, a predstavlja najsmrtonosniji incident u sukobu SAD-a i Izraela protiv Irana.

- Jasno je da Sjedinjene Države ne bi namjerno gađale školu. Naši ciljevi su projektili, i sposobnost njihove proizvodnje i sposobnost njihova lansiranja, kao i dronovi za jednokratne napade. Na to smo usredotočeni - poručio je Rubio.

- Ne bismo imali nikakav interes, a iskreno, ni motiv, gađati civilnu infrastrukturu. S druge strane, Iranci gađaju civilnu infrastrukturu. Vidjeli ste to. Siguran sam da ste vidjeli. Gađaju hotele, gađaju ambasade, gađaju zračne luke, gađaju civilne infrastrukture - upozorio je Rubio.

Novinari su ga pitala kakva bi njegova reakcija bila ako se potvrdi da su se iranski navodi pokazali kao tačni.

- Bilo bi to vrlo tragično, ali ne mogu govoriti o detaljima jer ih jednostavno nemam. Bio bi to tragičan ishod ako bi se to dogodilo. Nemam pojedinosti oko toga šta je do toga dovelo. No, jasno je da SAD ne bi namjerno gađale školu. Oni, s druge strane, namjerno gađaju civile, kao što ste vidjeli. Znate zašto? Zato što je riječ o terorističkom režimu. Sponzoriraju terorizam i učestvuju u terorizmu, odgovorio je Rubio.