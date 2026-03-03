Iran prijeti napadom na evropske zemlje ako se uključe u rat

Iran je danas uputio oštro upozorenje evropskim državama da se ne uključuju u rat, poručivši da će svaki takav potez smatrati "činom rata" i da bi uslijedili odmazdni udari na evropske gradove. Upozorenje dolazi nakon što je više država najavilo moguće "odbrambene akcije" kao odgovor na iranske raketne kapacitete, prenosi Euronews.

Poruka iz Teherana

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagaei (Esmail Baghaei) izjavio je da bi pridruživanje evropskih zemalja bilo shvaćeno kao direktna provokacija.

- To bi bio ratni čin. Svaki takav potez protiv Irana smatrat ćemo saučesništvom s agresorima i činom rata protiv naše zemlje - rekao je Bagaei.

Na konferenciji za medije za državne agencije odbacio je formulaciju o "odbrambenom" djelovanju.

- Nazivati to 'odbrambenim' je besmisleno, to je samo drugo ime za napad. Da li žele Iranu oduzeti sposobnost i mogućnost da uzvrati agresorima? - upitao je.

- Bila bi šteta da se te zemlje svrstaju uz agresore. Već su i do sada učinile dovoljno protiv Irana - dodao je.

Napad na Kipar izazvao reakcije

Upozorenje stiže u trenutku kada evropske zemlje pokušavaju ojačati vlastitu odbranu zbog straha od širenja sukoba izvan Bliskog istoka. Jučer su iranski dronovi napali zračnu bazu Akrotiri britanske ratne avijacije na Kipru, članici Evropske unije.

Prema navodima zvaničnika, bespilotne letjelice lansirane su iz Libana, najvjerovatnije od strane Hezbolaha. Nakon napada, Ujedinjeno Kraljevstvo pojačalo je zaštitu baze na mediteranskom ostrvu, a britanski mediji pišu da premijer Kir Starmer (Keir Starmer) razmatra slanje ratnog broda radi dodatnog osiguranja od budućih napada.

Grčka, Njemačka i Francuska obećale su pomoć Kipru u jačanju odbrane. Grčka i Francuska uputile su mornaričke fregate, dok je Atina dodatno rasporedila borbene avione F-16.

NATO: Odbranit ćemo svaki pedalj

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) izjavio je da Alijansa "nije direktno uključena" u dešavanja na Bliskom istoku, ali da će "braniti svaki pedalj teritorije NATO-a" ukoliko to bude potrebno.

Tokom posjete Sjevernoj Makedoniji, Rute je ocijenio da Iran predstavlja prijetnju širem regionu, "egzistencijalnu prijetnju" Izraelu, ali i "veliku prijetnju i nama ovdje u Evropi".

- Budimo potpuno jasni šta se ovdje dešava. Iran je blizu sticanja nuklearnog oružja i balističkih projektila - kazao je.

Komentarišući ubistvo iranskog ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei) u subotnjem napadu, dodao je: "Mislim da je svima bolje bez njega, kao i s poraženim i oslabljenim nuklearnim i balističkim kapacitetima, kakvi su sada."

Rute je naglasio da su operaciju izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, te da pojedine saveznice pružaju podršku na bilateralnoj osnovi.

Pariz povećava nuklearne kapacitete

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) naredio je povećanje nuklearnog arsenala Pariza, imajući u vidu prijetnje s kojima se Evropa suočava, od ruskog rata u Ukrajini do krize na Bliskom istoku.