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DOK SU SE BROJALI GLASOVI

Iranski mediji potvrdili: Zgrada u kojoj je biran nasljednik Hamneija sravnjena sa zemljom

Iranski mediji potvrdili su da je u izraelskom napadu potpuno uništena zgrada u kojoj su se sastajali najviši klerici radi izbora novog vrhovnog vođe

Zgrada srušena u izraelskom napadu. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Iranski mediji potvrdili su da je u izraelskom napadu potpuno uništena zgrada u kojoj su se sastajali najviši klerici radi izbora novog vrhovnog vođe Irana. Skupština eksperata broji 88 članova, ali prema navodima zvaničnika, nije poznato koliko ih je u trenutku udara bilo prisutno u objektu.

Fox News je u utorak ujutro tokom programa uživo naveo da ovaj potez "pokazuje izraelsku obavještajnu sliku o ovom ratu".

- Ciljali su sastanak u Teheranu gdje se okupljalo ono što je ostalo od rukovodstva kako bi izabrali novog Vrhovnog vođu - rekao je njihov novinar.

Izraelske odbrambene snage (IDF) ubrzo su potvrdile da su pogodile zgradu u gradu Kom, nakon čega su iranske novinske agencije objavile da je objekt "sravnjen sa zemljom" tokom izraelskih udara.

- Američko-cionistički kriminalci napali su zgradu Skupštine eksperata u Komu - južno od Teherana, navodi iranska novinska agencija Tasnim.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ruševina zgrade nakon izraelskog napada.

Sjedinjene Američke Države i Izrael, prema navodima medija, ubili su 49 najviših iranskih zvaničnika u početnom udaru operacije "Epic Fury" u subotu ujutro, ostavljajući iransku vojsku podijeljenom i bez vrhovnog rukovodstva.

Prema dostupnim informacijama, Izrael je izveo direktan udar dok su se brojali glasovi

# IZRAEL
# IRAN
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