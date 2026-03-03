Iranski mediji potvrdili: Zgrada u kojoj je biran nasljednik Hamneija sravnjena sa zemljom

Iranski mediji potvrdili su da je u izraelskom napadu potpuno uništena zgrada u kojoj su se sastajali najviši klerici radi izbora novog vrhovnog vođe Irana. Skupština eksperata broji 88 članova, ali prema navodima zvaničnika, nije poznato koliko ih je u trenutku udara bilo prisutno u objektu.

- Ciljali su sastanak u Teheranu gdje se okupljalo ono što je ostalo od rukovodstva kako bi izabrali novog Vrhovnog vođu - rekao je njihov novinar.

Fox News je u utorak ujutro tokom programa uživo naveo da ovaj potez "pokazuje izraelsku obavještajnu sliku o ovom ratu".

Izraelske odbrambene snage (IDF) ubrzo su potvrdile da su pogodile zgradu u gradu Kom, nakon čega su iranske novinske agencije objavile da je objekt "sravnjen sa zemljom" tokom izraelskih udara.

- Američko-cionistički kriminalci napali su zgradu Skupštine eksperata u Komu - južno od Teherana, navodi iranska novinska agencija Tasnim.