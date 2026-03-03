Iranski projektili pogodili Tel Aviv, povrijeđeno više osoba

Iranski projektili danas su pogodili centralni dio Izraela, uključujući šire područje Tel Aviva, saopćila je izraelska vojska. Prema prvim informacijama, najmanje pet osoba zadobilo je lakše povrede, javlja France24.
IZRAEL
Iranski projektili danas su pogodili centralni dio Izraela, uključujući šire područje Tel Aviva
Tel Aviv. Platforma X
Iranski projektili danas su pogodili centralni dio Izraela, uključujući šire područje Tel Aviva, saopćila je izraelska vojska. Prema prvim informacijama, najmanje pet osoba zadobilo je lakše povrede, javlja France24.
- Timovi za potragu i spašavanje, zajedno s ekipama hitne pomoći, trenutno djeluju na mjestima udara u centralnom Izraelu. Uzrok i okolnosti napada su predmet istrage - navodi se u saopćenju vojske.
Izraelska služba hitne medicinske pomoći potvrdila je da je na pogođenim lokacijama ukazala pomoć pet osoba s lakšim povredama.
Policija je također saopćila da je na području Tel Aviva i u njegovoj okolini registrovano više mjesta udara, gdje su pronađeni fragmenti projektila.
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