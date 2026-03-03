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IZRAEL

Iranski projektili pogodili Tel Aviv, povrijeđeno više osoba

Iranski projektili danas su pogodili centralni dio Izraela, uključujući šire područje Tel Aviva

Tel Aviv. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Iranski projektili danas su pogodili centralni dio Izraela, uključujući šire područje Tel Aviva, saopćila je izraelska vojska. Prema prvim informacijama, najmanje pet osoba zadobilo je lakše povrede, javlja France24.

- Timovi za potragu i spašavanje, zajedno s ekipama hitne pomoći, trenutno djeluju na mjestima udara u centralnom Izraelu. Uzrok i okolnosti napada su predmet istrage - navodi se u saopćenju vojske.

Izraelska služba hitne medicinske pomoći potvrdila je da je na pogođenim lokacijama ukazala pomoć pet osoba s lakšim povredama.

Policija je također saopćila da je na području Tel Aviva i u njegovoj okolini registrovano više mjesta udara, gdje su pronađeni fragmenti projektila.

# IZRAEL
# TEL AVIV
# IRAN
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