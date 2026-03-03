Najtraženiji čovjek u Meksiku pokopan u zlatnom lijesu

Zloglasni meksički narkobos Nemesio Osegera Servantes (Nemesio Oseguera Cervantes), poznat kao "El Menčo", sahranjen je jučer u zlatnom kovčegu. Vođa kartela preminuo je od posljedica rana zadobijenih u oružanom sukobu s meksičkim specijalnim snagama koje su ga pokušale uhapsiti krajem februara. Njegova smrt pokrenula je talas osvetničkog nasilja širom zemlje, piše BBC.
Sahrana je održana u blizini Gvadalahare, u saveznoj državi Halisko, koja važi za uporište njegovog kartela. Jake snage Nacionalne garde bile su raspoređene kako bi spriječile nove incidente. Uoči obreda u pogrebno preduzeće dopremljeni su veliki cvjetni aranžmani, među kojima i jedan u obliku pijetla, što je upućivalo na njegovu poznatu sklonost borbama pijetlova.
Prema navodima agencije AFP, bilo je potrebno pet kamiona da prevezu sve cvijeće do groblja, a većina aranžmana poslana je anonimno.
Muzika "narkokoridosa" i skrivena lica
Pogrebnu povorku pratila je muzika poznata kao "narkokoridos", pjesme koje veličaju život narkobosova. Lokalni mediji navode da je tradicionalna pjesma "El Muchacho Alegre" svirala dok je zlatni kovčeg s Osegerinim tijelom unošen u kapelu na groblju.
Nakon jednosatne ceremonije, ožalošćeni, od kojih su mnogi nosili maske kako bi sakrili identitet, ispratili su kovčeg do grobnog mjesta. Meksički mediji primijetili su da je grobnica bila relativno skromna u poređenju s mauzolejima u kojima su sahranjivani drugi narkobosovi.
Najtraženiji čovjek u Meksiku
Pedestdevetogodišnji Osegera bio je osnivač kartela Halisko Nova generacija (CJNG) i najtraženija osoba u Meksiku. Sjedinjene Američke Države nudile su nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.
Pod njegovim vodstvom, CJNG je prerastao u snažnu transnacionalnu kriminalnu organizaciju, koja se iz Haliskoa proširila na brojne meksičke savezne države, gdje se bavi proizvodnjom i krijumčarenjem droge.
Strah od novog talasa nasilja
Likvidacija Osegere smatra se značajnim uspjehom vlade predsjednice Klaudije Šejnbaum (Claudia Sheinbaum), koja je bila pod sve većim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da pojača borbu protiv trgovine drogom.
Nakon njegove smrti, pripadnici kartela palili su vozila i blokirali puteve u 20 meksičkih saveznih država.
Ipak, analitičari upozoravaju da bi vakuum u rukovodstvu mogao kratkoročno dovesti do novog porasta nasilja. Procjenjuje se da kartel ima desetine hiljada članova, a očekuje se da će se unutar organizacije razviti borba frakcija za preuzimanje kontrole.