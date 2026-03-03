Najtraženiji čovjek u Meksiku pokopan u zlatnom lijesu

Zloglasni meksički narkobos Nemesio Osegera Servantes (Nemesio Oseguera Cervantes), poznat kao "El Menčo", sahranjen je jučer u zlatnom kovčegu. Vođa kartela preminuo je od posljedica rana zadobijenih u oružanom sukobu s meksičkim specijalnim snagama koje su ga pokušale uhapsiti krajem februara. Njegova smrt pokrenula je talas osvetničkog nasilja širom zemlje, piše BBC. Sahrana je održana u blizini Gvadalahare, u saveznoj državi Halisko, koja važi za uporište njegovog kartela. Jake snage Nacionalne garde bile su raspoređene kako bi spriječile nove incidente. Uoči obreda u pogrebno preduzeće dopremljeni su veliki cvjetni aranžmani, među kojima i jedan u obliku pijetla, što je upućivalo na njegovu poznatu sklonost borbama pijetlova.

Prema navodima agencije AFP, bilo je potrebno pet kamiona da prevezu sve cvijeće do groblja, a većina aranžmana poslana je anonimno. Muzika "narkokoridosa" i skrivena lica Pogrebnu povorku pratila je muzika poznata kao "narkokoridos", pjesme koje veličaju život narkobosova. Lokalni mediji navode da je tradicionalna pjesma "El Muchacho Alegre" svirala dok je zlatni kovčeg s Osegerinim tijelom unošen u kapelu na groblju.