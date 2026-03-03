Čelnik svjetske nuklearne agencije: Nema dokaza o iranskom programu naoružanja

Čelnik nadzornog tijela Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju izjavio je da inspektori nisu pronašli dokaze o koordiniranom iranskom programu za izradu nuklearnog oružja, uprkos tvrdnjama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi (Rafael Grossi) izjavio je za NBC News da agencija nije identifikovala "elemente sistematskog i strukturiranog programa za proizvodnju nuklearnog oružja" u Iranu, prenosi Al Jazeera.

Istovremeno je potvrdio da je Teheran obogatio uran do 60 posto čistoće – nivo koji je daleko iznad potreba za civilnu energetiku. Grosi je naglasio da je takva razina obogaćivanja svojstvena samo zemljama koje posjeduju nuklearno oružje.

Dodao je da inspektori ne mogu sa sigurnošću tvrditi da Iran namjerava proizvesti bombu, ali je istakao da gomilanje ovakvih zaliha izaziva ozbiljna pitanja. To obogaćivanje, rekao je, predstavlja "izvor naših zabrinutosti", a nije postojala "jasna svrha“ akumulacije materijala na toj razini.

- Centrifuge su se neprestano okretale i proizvodile sve više tog materijala - naveo je, dodajući da bi to teoretski bilo "dovoljno za proizvodnju više od 10 nuklearnih bojevih glava. Ali imaju li ih? Ne."