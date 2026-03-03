Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAFAEL GROSI

Čelnik svjetske nuklearne agencije: Nema dokaza o iranskom programu naoružanja

Istovremeno je potvrdio da je Teheran obogatio uran do 60 posto čistoće – nivo koji je daleko iznad potreba za civilnu energetiku

Rafael Grosi. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Čelnik nadzornog tijela Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju izjavio je da inspektori nisu pronašli dokaze o koordiniranom iranskom programu za izradu nuklearnog oružja, uprkos tvrdnjama Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi (Rafael Grossi) izjavio je za NBC News da agencija nije identifikovala "elemente sistematskog i strukturiranog programa za proizvodnju nuklearnog oružja" u Iranu, prenosi Al Jazeera.

Istovremeno je potvrdio da je Teheran obogatio uran do 60 posto čistoće – nivo koji je daleko iznad potreba za civilnu energetiku. Grosi je naglasio da je takva razina obogaćivanja svojstvena samo zemljama koje posjeduju nuklearno oružje.

Dodao je da inspektori ne mogu sa sigurnošću tvrditi da Iran namjerava proizvesti bombu, ali je istakao da gomilanje ovakvih zaliha izaziva ozbiljna pitanja. To obogaćivanje, rekao je, predstavlja "izvor naših zabrinutosti", a nije postojala "jasna svrha“ akumulacije materijala na toj razini.

- Centrifuge su se neprestano okretale i proizvodile sve više tog materijala - naveo je, dodajući da bi to teoretski bilo "dovoljno za proizvodnju više od 10 nuklearnih bojevih glava. Ali imaju li ih? Ne."

# IRAN
# IAEA
# RAFAEL GROSSI
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.