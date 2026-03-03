Kina poziva na hitan prekid sukoba: Dijalog jedini put ka rješenju

Kina se protivi vojnim napadima koje su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenule protiv Irana i zahtijeva hitan prekid neprijateljstava, rekao je kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi) izraelskom ministru vanjskih poslova Gideonu Saaru (Gideon Saar), saopćilo je kinesko ministarstvo.

- Sila ne može zaista riješiti probleme; naprotiv, često stvara nove i ostavlja ozbiljne dugoročne posljedice. Prava vrijednost vojne moći ne leži na bojištu, nego u sprječavanju rata - prenosi ministarstvo riječi Vanga iz telefonskog razgovora sa Saarom.

Vang je dodao da Kina vjeruje u rješavanje međunarodnih i regionalnih pitanja dijalogom i pregovorima, te da će nastaviti igrati konstruktivnu ulogu u smirivanju napetosti.

Današnji razgovor uslijedio je nakon tri telefonska kontakta koje je vodeći kineski diplomat jučer imao s ministrima vanjskih poslova Irana, Omana i Francuske, u kojima je pozvao zemlje Zaljeva da se ujedine protiv vanjskog uplitanja.

Vang je u nedjelju o sukobu s Iranom razgovarao i s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Međutim, od početka američkih i izraelskih napada na Iran u subotu, Vang nije imao razgovor s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom (Marco).