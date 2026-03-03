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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Nastavljamo snažno napadati Iran i Hezbolah u Libanu

Hezbolah je napravio ogromnu pogrešku napadajući nas. Već smo snažno odgovorili i odgovorit ćemo još većom silom, rekao je

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

3.3.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je danas da će Izrael nastaviti "snažno napadati Iran" te da će odgovoriti "još većom silom" protiv proiranskog pokreta Hezbolah u Libanu.

- Nastavljamo snažno napadati Iran. Naši piloti lete iznad Irana i Teherana, kao i Libana. Hezbolah je napravio ogromnu pogrešku napadajući nas. Već smo snažno odgovorili i odgovorit ćemo još većom silom - rekao je šef izraelske vlade tokom posjete zračnoj bazi Palmachim u središnjem Izraelu.

Izraelska vojska objavila je da je danas pokrenula niz napada na infrastrukturu u Teheranu, četvrti dan rata koji vodi sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv Islamske Republike. "Zračne snage pokrenule su niz napada velikih razmjera na infrastrukturu koja pripada iranskom terorističkom režimu u Teheranu", navodi se u priopćenju vojske.

Novinska agencija Tasnim izvijestila je da su "američki i izraelski borbeni zrakoplovi" pogodili središnji Teheran. Izraelska vojska također je saopćila da je napala lokacije za proizvodnju balističkih projektila širom Irana.

- Tijekom napada širom Irana, izraelska vojska ciljala je industrijske lokacije koje iranski režim koristi za proizvodnju oružja, posebno balističkih projektila - navodi se u priopćenju. Vojska je precizirala da je ciljala desetke lokacija u Isfahanu u središnjem Iranu, povezane s mrežom balističkih raketa, a posebno lansere i skladišta.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# HEZBOLAH
# IRAN
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