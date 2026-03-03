Netanjahu: Nastavljamo snažno napadati Iran i Hezbolah u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je danas da će Izrael nastaviti "snažno napadati Iran" te da će odgovoriti "još većom silom" protiv proiranskog pokreta Hezbolah u Libanu.

- Nastavljamo snažno napadati Iran. Naši piloti lete iznad Irana i Teherana, kao i Libana. Hezbolah je napravio ogromnu pogrešku napadajući nas. Već smo snažno odgovorili i odgovorit ćemo još većom silom - rekao je šef izraelske vlade tokom posjete zračnoj bazi Palmachim u središnjem Izraelu.

Izraelska vojska objavila je da je danas pokrenula niz napada na infrastrukturu u Teheranu, četvrti dan rata koji vodi sa Sjedinjenim Američkim Državama protiv Islamske Republike. "Zračne snage pokrenule su niz napada velikih razmjera na infrastrukturu koja pripada iranskom terorističkom režimu u Teheranu", navodi se u priopćenju vojske.

Novinska agencija Tasnim izvijestila je da su "američki i izraelski borbeni zrakoplovi" pogodili središnji Teheran. Izraelska vojska također je saopćila da je napala lokacije za proizvodnju balističkih projektila širom Irana.

- Tijekom napada širom Irana, izraelska vojska ciljala je industrijske lokacije koje iranski režim koristi za proizvodnju oružja, posebno balističkih projektila - navodi se u priopćenju. Vojska je precizirala da je ciljala desetke lokacija u Isfahanu u središnjem Iranu, povezane s mrežom balističkih raketa, a posebno lansere i skladišta.