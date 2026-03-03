Tramp na sastanku s Mercom: "Luđaci su namjeravali prvi napasti, nisam želio da se to dogodi"

Donald Tramp započeo je sastanak s njemačkim kancelarom razgovorom o ratu u Iranu. Rekao je da mu je Fridrih Merc "pomagao" i da je "zapravo bio vrlo ljubazan".

Govoreći o Iranu, Tramp je rekao: "Oni nemaju mornaricu, uništena je, nemaju zračne snage, uništene su, nemaju sisteme za otkrivanje, i to je uništeno."

- Gotovo sve je uništeno. Stojimo vrlo dobro, imamo sjajnu vojsku i ona radi fantastičan posao - poručio je.

Na pitanje je li ga Izrael natjerao da napadne Iran, Tramp je odgovorio: "Ne, ja sam možda natjerao njih na potez."

Govoreći o Iranu, Tramp je rekao: "Pregovarali smo s tim luđacima i po mom mišljenju oni su namjeravali prvi napasti."

- Nisam želio da se to dogodi. Dakle, ako je itko nekoga natjerao na potez, onda sam ja možda natjerao Izrael. Mislim da su bili iznenađeni, ja sam bio iznenađen, a sada se sve te zemlje bore protiv njih - dodao je Tramp.

Udar na novo vodstvo

Tramp je rekao da je u današnjem napadu ciljana još jedna skupina iranskih čelnika te ustvrdio da se čini kako je učinak bio "prilično značajan".

- Danas je izveden još jedan udar na novo vodstvo i čini se da je bio prilično značajan. Dobivaju vrlo snažne udarce - naglasio je.

Tramp nije precizirao koji su pripadnici iranskog vodstva bili meta niti koliko je ljudi poginulo u napadu.

Kritikovao Ujedinjeno Kraljevstvo i Španiju

Predsjednik SAD-a istaknuo je da je posebno nezadovoljan Ujedinjenim Kraljevstvom i Španijom.

Govoreći o sporazumu Ujedinjenog Kraljevstva o otočju Chagos, kazao je: "Onaj otok o kojem ste čitali, taj najam, iz nekog razloga je dao otok u najam, a onda je netko došao i uzeo mu ga."

"I trebalo nam je tri, četiri dana da utvrdimo gdje možemo sletjeti, bilo bi puno praktičnije sletjeti ondje nego letjeti mnogo dodatnih sati. Zato smo vrlo iznenađeni. Ovo nije Winston Churchill s kojim imamo posla", rekao je Tramp o britanskom premijeru Keiru Starmeru.