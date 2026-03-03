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OŠTRO UPOZORENJE

Iran prijeti udarom na sve ekonomske centre Bliskog istoka ako se napadi Izraela i SAD-a nastave

Zatvorili smo Hormuški moreuz. Trenutno je cijena nafte iznad 80 dolara i uskoro će dostići 200 dolara, poručio je Jabbari

Ebrahim Jabbari. Iran International

M. Až.

3.3.2026

Iranski visoki vojni zvaničnik poručio je da će Iran napasti sve bliskoistočne ekonomske centre ukoliko Izrael i Sjedinjene Američke Države nastave sa svojim napadima na tu zemlju.

General iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde Ebrahim Jabbari upozorio je danas da bi nastavak američko-izraelskih napada mogao dovesti do odmazde Irana protiv "svih ekonomskih centara" na Bliskom istoku.

- Neprijatelju govorimo da ako odluči napasti naše glavne centre, mi ćemo napasti sve ekonomske centre u regiji - kazao je Ebrahim Jabbari.

On se potom osvrnuo na ekonomske posljedice iranskog odgovora na američko-izraelski napad.

- Zatvorili smo Hormuški moreuz. Trenutno je cijena nafte iznad 80 dolara i uskoro će dostići 200 dolara - citirala ga je iranska novinska agencija ISNA. Istovremeno, cijena nafte Brent popela se iznad 85 dolara prvi put od jula 2024. godine.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# EBRAHIM JABBARI
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