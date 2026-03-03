Merc: Slažem se s Trampom kada je riječ o uklanjanju iranskog režima

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom "na istoj liniji" kada je riječ o uklanjanju iranskog režima.

- Na istoj smo liniji kada je riječ o uklanjanju tog strašnog režima u Teheranu. Razgovarat ćemo i o danu poslije, o tome što će se tada dogoditi", rekao je Merc sjedeći uz Trampa u Ovalnom uredu prije sastanka dvojice čelnika.