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NJEMAČKI KANCELAR

Merc: Slažem se s Trampom kada je riječ o uklanjanju iranskog režima

Na istoj smo liniji kada je riječ o uklanjanju tog strašnog režima u Teheranu, rekao je

Merc i Tramp. AP

M. Až.

3.3.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom "na istoj liniji" kada je riječ o uklanjanju iranskog režima.

- Na istoj smo liniji kada je riječ o uklanjanju tog strašnog režima u Teheranu. Razgovarat ćemo i o danu poslije, o tome što će se tada dogoditi", rekao je Merc sjedeći uz Trampa u Ovalnom uredu prije sastanka dvojice čelnika.

- Svi se nadamo da će ovaj rat završiti što je prije moguće. Nadamo se da izraelska i američka vojska čine prave stvari kako bi se to privelo kraju i kako bi se doista uspostavila nova vlada koja će se vratiti miru i slobodi - naglasio je.

Merc je u Ovalnom uredu dodao da će s Trumpom razgovarati i o trgovinskom sporazumu između SAD-a i Njemačke, za koji je rekao da bi "želio da bude postignut što je prije moguće". Njemački kancelar napomenuo je da je na dnevnom redu i rat u Ukrajini.

# IRAN
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
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