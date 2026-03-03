Merc: Slažem se s Trampom kada je riječ o uklanjanju iranskog režima

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom "na istoj liniji" kada je riječ o uklanjanju iranskog režima.
- Na istoj smo liniji kada je riječ o uklanjanju tog strašnog režima u Teheranu. Razgovarat ćemo i o danu poslije, o tome što će se tada dogoditi", rekao je Merc sjedeći uz Trampa u Ovalnom uredu prije sastanka dvojice čelnika.
- Svi se nadamo da će ovaj rat završiti što je prije moguće. Nadamo se da izraelska i američka vojska čine prave stvari kako bi se to privelo kraju i kako bi se doista uspostavila nova vlada koja će se vratiti miru i slobodi - naglasio je.
Merc je u Ovalnom uredu dodao da će s Trumpom razgovarati i o trgovinskom sporazumu između SAD-a i Njemačke, za koji je rekao da bi "želio da bude postignut što je prije moguće". Njemački kancelar napomenuo je da je na dnevnom redu i rat u Ukrajini.