Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORTPAROL KREMLJA

Peskov: "Mirovni pregovori o Ukrajini u Abu Dabiju teško mogući usred sukoba na Bliskom istoku, SAD sada ima više posla"

Dmitrij Peskov kaže da SAD sada ima "više posla" i da su trenutno pregovori u Abu Dabiju nemogući iz očiglednih razloga

NBC

Anadolija

3.3.2026

Situacija na Bliskom istoku otežava razgovore o novoj rundi pregovora o sukobu u Ukrajini, posebno u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopćila je Rusija u utorak, javlja Anadolu.

- Iz očiglednih razloga, teško je trenutno razgovarati o mogućnosti sastanka u Abu Dabiju. Čim se to pojavi, obavijestit ćemo vas - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare u Moskvi.

Rekao je da datum i mjesto sljedeće runde mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD-a, tek trebaju biti određeni.

Na pitanje da li se tempo pregovaračkog procesa o Ukrajini promijenio zbog sukoba na Bliskom istoku, Peskov je priznao da američka strana sada ima "više posla".

- Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Zasad nema naznaka o tome - odgovorio je kada su ga pitali da li je SAD smanjio svoje diplomatske napore u vezi s Ukrajinom.

Ove godine, Rusija i Ukrajina su održale tri runde mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a – dvije u Abu Dabiju i jednu u Ženevi.

Prošle sedmice, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naznačio je da bi se sljedeća runda mogla održati početkom marta, ponovo u UAE. Međutim, iznenadni američko-izraelski napad na Iran poremetio je mnoge planove.

# KREMLJ
# DMITRIJ PESKOV
# RUSIJA
# ABU DABI
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.