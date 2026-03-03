Peskov: "Mirovni pregovori o Ukrajini u Abu Dabiju teško mogući usred sukoba na Bliskom istoku, SAD sada ima više posla"

Situacija na Bliskom istoku otežava razgovore o novoj rundi pregovora o sukobu u Ukrajini, posebno u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopćila je Rusija u utorak, javlja Anadolu.

- Iz očiglednih razloga, teško je trenutno razgovarati o mogućnosti sastanka u Abu Dabiju. Čim se to pojavi, obavijestit ćemo vas - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare u Moskvi.

Rekao je da datum i mjesto sljedeće runde mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD-a, tek trebaju biti određeni.

Na pitanje da li se tempo pregovaračkog procesa o Ukrajini promijenio zbog sukoba na Bliskom istoku, Peskov je priznao da američka strana sada ima "više posla".

- Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Zasad nema naznaka o tome - odgovorio je kada su ga pitali da li je SAD smanjio svoje diplomatske napore u vezi s Ukrajinom.

Ove godine, Rusija i Ukrajina su održale tri runde mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a – dvije u Abu Dabiju i jednu u Ženevi.

Prošle sedmice, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naznačio je da bi se sljedeća runda mogla održati početkom marta, ponovo u UAE. Međutim, iznenadni američko-izraelski napad na Iran poremetio je mnoge planove.