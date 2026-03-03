Tramp zaprijetio Španiji prekidom trgovine zbog zabrane korištenja baza za napade na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp iznio je oštre poruke tokom obraćanja u Bijeloj kući, a u centru pažnje našla se Španija, koja je ranije odbila ustupiti svoje baze za američki napad na Iran.

Pored komentara o ratu s Iranom, Tramp je zaprijetio potpunim prekidom trgovinskih i ekonomskih odnosa sa ovom evropskom državom te poručio da američka vojska može ignorisati španske zabrane.

Ove izjave Tramp je dao odgovarajući na pitanja novinara, sjedeći pored njemačkog kancelara Fridriha Merca, koji boravi u posjeti Vašingtonu. Iako je glavna tema sastanka bio Iran, predsjednik SAD-a iskoristio je priliku da pošalje snažnu poruku vlastima u Madridu.

Komentarišući odnose sa Španijom, Tramp je bio izuzetno direktan i najavio radikalne ekonomske poteze.

- Prekinut ćemo svu trgovinu sa Španjolskom. Ne želimo imati apsolutno ništa s njima - poručio je američki predsjednik.

Najšokantniji dio njegovog obraćanja odnosio se na američko vojno prisustvo i korištenje vojnih baza na španskom teritoriju. Nakon što je Madrid zabranio korištenje svojih baza, Tramp je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu:

- Španija nam je poručila da ne možemo koristiti njihove baze. To je u redu, ni ne trebaju nam. Međutim, ako želimo, možemo jednostavno sletjeti tamo i koristiti ih. Niko nam neće govoriti da ih ne smijemo koristiti - naglasio je Tramp, implicirajući spremnost na narušavanje španskog suvereniteta.