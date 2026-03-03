Tramp o iranskom režimu: "Oni su jednostavno zli"

Novinari su Donalda Trampa upitali uoči sastanka s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bijeloj kući "zašto se zemlje ujedinjuju sa SAD-om u ratu protiv Irana".

- Oni su jednostavno zli - rekao je Tramp, misleći na iranski režim.

- Nije riječ o politici, riječ je o njihovoj cjelokupnoj filozofiji, ona je užasna. To je jednostavno vrlo zla ideologija i nitko nikada nije vidio ništa slično - ustvrdio je.

Ponovno je istaknuo da Iran "napada sve svoje susjede".

- Pogodili su Katar, pogodili su UAE, pogodili su Saudijsku Arabiju, pogodili su Oman koji je pomagao u pregovorima, svi su pogođeni - rekao je.

Dodao je da su "ti ljudi ludi" i da bi, "da su imali nuklearno oružje, već ga upotrijebili".