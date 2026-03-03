Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp o iranskom režimu: "Oni su jednostavno zli"

Dodao je da su "ti ljudi ludi" i da bi, "da su imali nuklearno oružje, već ga upotrijebili"

Donald Tramp. AP

M. Až.

3.3.2026

Novinari su Donalda Trampa upitali uoči sastanka s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bijeloj kući "zašto se zemlje ujedinjuju sa SAD-om u ratu protiv Irana".

- Oni su jednostavno zli - rekao je Tramp, misleći na iranski režim.

- Nije riječ o politici, riječ je o njihovoj cjelokupnoj filozofiji, ona je užasna. To je jednostavno vrlo zla ideologija i nitko nikada nije vidio ništa slično - ustvrdio je.

Ponovno je istaknuo da Iran "napada sve svoje susjede". 

- Pogodili su Katar, pogodili su UAE, pogodili su Saudijsku Arabiju, pogodili su Oman koji je pomagao u pregovorima, svi su pogođeni - rekao je.

Dodao je da su "ti ljudi ludi" i da bi, "da su imali nuklearno oružje, već ga upotrijebili".

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.