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Tramp "ugasio" Pahlavija: Fin momak, neki ga vole, ali Iran treba voditi neko ko je tamo i ima stvarnu podršku naroda

Tramp je upozorio Irance da ne izlaze na ulice dok traje bombardovanje

Tramp: Pahlavi nije opcija. AP - Screenshot

S. S.

3.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da ne vjeruje da će sin bivšeg iranskog šaha u egzilu Reza Pahlavi biti novi lider Irana.

Na pitanje da li vidi Rezu Pahlavija, kao moguću opciju za vođenje Irana u budućnosti, Tramp je rekao da Pahlavi djeluje kao fin momak ali da, iako ga "neki ljudi vole", vjeruje da bi najbolji mogući scenario bio da "neko ko je već tamo i ima stvarnu podršku naroda, ukoliko takva osoba uopšte postoji" preuzme vlast.

Tramp je upozorio Irance da ne izlaze na ulice dok traje bombardovanje.

Prema njegovim riječima, iranska zajednica u SAD je zadovoljna američkom operacijom protiv Irana, koja je počela u subotu.

- Toliko ljudi je reklo hvala, hvala, hvala. Vidite to na ulicama Los Anđelesa. Činjenica je da su ljudi zadovoljni onim što smo uradili - kazao je Tramp, povodom proslava koje su se posljednjih dana odvijale na ulicama Los Anđelesa, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Irana.

Inače, sličnu izjavu o Pahlaviju, Tramp je dao i u januaru.

# DONALD TRUMP
# REZA PAHLAVI
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