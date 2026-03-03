Nove eksplozije odjekuju u Dubaiju, Dohi i Abu Dabiju: Odmazda Irana se nastavlja

Eksplozije su se večeras čule širom Dohe, Dubaija i Abu Dabija dok se završava četvrti dan iranskih napada na susjedne zemlje u Persijskom zaljevu, kao odgovor na američko-izraelske akcije.

Vlasti u Dubaiju saopštile su da su eksplozije koje su odjekivale gradom rezultat "operacija presretanja" snaga protivvazdušne odbrane, prenosi Daily Mail.

Sirene su se oglasile širom velikih gradova Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara nakon što su stanovnici prijavili da su čuli glasne udare i detonacije.

- Nadležni timovi Dubaija nastavljaju pažljivo pratiti situaciju i preduzimaju sve neophodne mjere kako bi osigurali javnu bezbjednost - navodi se u saopćenju objavljenom u utorak.

Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati više puta su pogođeni iranskim raketama od subote, kada je umro iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Hiljade Britanaca i drugih turista ostaje zarobljeno na Bliskom istoku dok se lokalno stanovništvo i posjetioci bore da pronađu sigurnost dalje od područja pogođenih iranskim napadima.

Mnogi su govorili o "zastrašujućim iskušenjima" kada je Iran započeo odmazdne napade na turističke i iseljeničke destinacije.