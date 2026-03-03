Bijela kuća objavila satelitski snimak uništavanja u Iranu, ovo su im četiri ključna cilja

Bijela kuća je izdala saopćenje u kojem su otkriveni ciljevi operacije "Epski bijes", a uz to objavljen je i satelitski snimak na kojem se vidi kako američke snage izvode napade u Iranu.

Kako se navodi u objavi Bijele kuće, Sjedinjene Američke Države ne planiraju da stanu dok Iran ne bude bačen na koljena, a jasno su definirana četiri ključna zadatka koja Donald Tramp planira da sprovede.

Glavni ciljevi operacije "Epski bijes" su:

- Uništiti rakete iranskog režima

- Uništiti iransku mornaricu

- Osigurati da iranski posrednici više ne mogu destabilizovati svijet

- Osigurati da Iran nikada ne može razviti nuklearno oružje

Bijela kuća je na kraju poručila da povlačenja nema i da su Sjedinjene Američke Države spremne da idu do samog kraja kako bi ispunile ove ciljeve.

- Amerika će pobijediti. Teroristički iranski režim će biti poražen - navela je Bijela kuća na društvenoj mreži X uz video u kojem se vide uništeni ciljevi u Iranu.