Bijela kuća objavila satelitski snimak uništavanja u Iranu, ovo su im četiri ključna cilja

Bijela kuća je izdala saopćenje u kojem su otkriveni ciljevi operacije "Epski bijes", a uz to objavljen je i satelitski snimak na kojem se vidi kako američke snage izvode napade u Iranu.
OPERACIJA "EPSKI BIJES"
Amerika će pobijediti. Teroristički iranski režim će biti poražen, poručili su
Bijela kuća objavila satelitski snimak. Platforma X
Bijela kuća je izdala saopćenje u kojem su otkriveni ciljevi operacije "Epski bijes", a uz to objavljen je i satelitski snimak na kojem se vidi kako američke snage izvode napade u Iranu.
Kako se navodi u objavi Bijele kuće, Sjedinjene Američke Države ne planiraju da stanu dok Iran ne bude bačen na koljena, a jasno su definirana četiri ključna zadatka koja Donald Tramp planira da sprovede.
Glavni ciljevi operacije "Epski bijes" su:
- Uništiti rakete iranskog režima
- Uništiti iransku mornaricu
- Osigurati da iranski posrednici više ne mogu destabilizovati svijet
- Osigurati da Iran nikada ne može razviti nuklearno oružje
Bijela kuća je na kraju poručila da povlačenja nema i da su Sjedinjene Američke Države spremne da idu do samog kraja kako bi ispunile ove ciljeve.
- Amerika će pobijediti. Teroristički iranski režim će biti poražen - navela je Bijela kuća na društvenoj mreži X uz video u kojem se vide uništeni ciljevi u Iranu.
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