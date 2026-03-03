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ZRAČNI NAPADI

Izrael tvrdi da su ubili vrhovnog komandanta Revolucionarne garde zaduženog za Liban

Izraelska vojska objavila je da su ubili vrhovnog komandanta Libanskog korpusa iranske Revolucionarne garde, Daouda Alizadeha

Zračni napadi na Teheran. Društvena mreža X

M. Až.

3.3.2026

Izraelska vojska objavila je da su ubili vrhovnog komandanta Libanskog korpusa iranske Revolucionarne garde, Daouda Alizadeha.

Kako je saopćeno iz IDF-a, u zračnom napadu na Teheran ubijen je Daoud Alizadeh, koji je vršio dužnost komandanta Libanskog korpusa u okviru Kuds snaga iranske Revolucionarne garde.

Alizadeh je preuzeo odgovornost za Libanski korpus IRGC-a od Mohammada Reze Zahedija, koji je ubijen u izraelskom napadu na Damask u aprilu 2024. godine, što ga, prema riječima IDF-a, čini najviše rangiranim iranskim komandantom odgovornim za Liban.

- Libanski korpus povezuje terorističku organizaciju Hezbolah i iranski teroristički režim, podržava jačanje snaga Hezbolaha i funkcioniše kao veza između visokog osoblja IRGC-a i rukovodstva Hezbolah - kazali su iz IDF-a.

Oni tvrde i da je Alizadeh nedavno vršio pritisak na Hezbolah da pojača terorističke aktivnosti protiv Izraela.

# IZRAEL
# IRAN
# IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA
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