Izrael u Komu pogodio praznu zgradu: Vijeće biralo novog vrhovnog vođu s nepoznatih lokacija

Iako su prve informacije upućivale na to da je zračni napad na zgradu Vijeća eksperata u Komu izveden upravo u trenutku glasanja za novog vrhovnog vođu Irana, najnoviji izvještaji ukazuju na drugačiji razvoj događaja. Zgrada jeste pogođena, ali u njoj u tom trenutku nije bilo članova Vijeća.

Kako prenosi iranska novinska agencija Fars, u vrijeme napada u zgradi Vijeća u Komu nije se održavala sjednica. Zbog izrazito visokog sigurnosnog rizika i procjene mogućih udara, kompletan proces izbora nasljednika ajatolaha Alija Hamneija prebačen je u strogu tajnost.

Prema navodima Farsa, svih 88 članova ovog utjecajnog tijela glasaju na daljinu, sa sigurnih i javnosti nepoznatih lokacija. Na taj način, prema svemu sudeći, izbjegnuta je potencijalna eliminacija vjerskog i političkog vrha Irana.

Izvori bliski Vijeću eksperata navode da se glasanje nalazi u završnoj fazi.

- Uprkos haosu i zračnim udarima koji su pogodili i Kom i dijelove Teherana, proces izbora nije zaustavljen. Naprotiv, očekuje se da bi ime novog vrhovnog vođe Irana moglo biti objavljeno vrlo brzo", kazali su.

Podsjećamo, ranije tokom dana američki i izraelski mediji prenijeli su izjave neimenovanih zvaničnika koji su tvrdili da je Izrael izveo direktan napad na Vijeće eksperata s ciljem neutralizacije tijela nadležnog za izbor novog lidera.

Iranska agencija Mehr prethodno je izvijestila da je riječ o zajedničkom američko-izraelskom napadu, ali najnovije informacije iz Farsa potvrđuju da primarni cilj napadača, prekid izbornog procesa i eliminacija članova Vijeća, nije ostvaren.