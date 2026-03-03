Izraelska vojska tvrdi da je pogodila tajni nuklearni kompleks

Na konferenciji za novinare glasnogovornica IDF-a Efi Defrin izjavila je da je riječ o djelimično podzemnom objektu u kojem je grupa nuklearnih naučnika, prema njenim navodima, tajno radila na razvoju kapaciteta potrebnih za izradu nuklearnog oružja.

Izraelska vojska (IDF) saopćila je da je ranije danas izvela napad na tajni iranski nuklearni kompleks smješten u predgrađu Teherana, te je objavila videosnimak na kojem je precizirana lokacija pogođenog poligona.

Prema podacima IDF-a, nakon dvanaestodnevnog rata između Izraela i Irana u junu 2025. godine, tokom kojeg su gađane iranske nuklearne lokacije, "Iran nije obustavio svoje vojne nuklearne aktivnosti i nastavio je razvijati kapacitete potrebne za nuklearno oružje, dok je infrastrukturu premještao na podzemnu lokaciju zaštićenu od zračnih napada".

Iz IDF-a navode da su pratili aktivnosti iranskih nuklearnih naučnika te da su locirali njihovo novo mjesto djelovanja na lokaciji koja je, kako tvrde, sada uništena.

- Napad uništava ključnu komponentu iranske sposobnosti da razvije nuklearno oružje i pridružuje se nizu napada bitnih za eliminaciju iranske nuklearne prijetnje koji su izvedeni tokom operacije prošle godine - saopćili su iz IDF-a.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi izjavio je da inspektori Ujedinjenih nacija, nakon prošlogodišnje izraelsko-američke vojne operacije u Iranu, nisu pronašli aktivan nuklearni program u toj zemlji. Pojasnio je da Iran akumulira zalihe uranija koje premašuju civilne potrebe, ali da, prema dostupnim informacijama, ne posjeduje potrebne bojeve glave.