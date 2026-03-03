Izraelska vojska tvrdi da je pogodila tajni nuklearni kompleks

Izraelska vojska (IDF) saopćila je da je ranije danas izvela napad na tajni iranski nuklearni kompleks smješten u predgrađu Teherana, te je objavila videosnimak na kojem je precizirana lokacija pogođenog poligona.
Na konferenciji za novinare glasnogovornica IDF-a Efi Defrin izjavila je da je riječ o djelimično podzemnom objektu u kojem je grupa nuklearnih naučnika, prema njenim navodima, tajno radila na razvoju kapaciteta potrebnih za izradu nuklearnog oružja.
Prema podacima IDF-a, nakon dvanaestodnevnog rata između Izraela i Irana u junu 2025. godine, tokom kojeg su gađane iranske nuklearne lokacije, "Iran nije obustavio svoje vojne nuklearne aktivnosti i nastavio je razvijati kapacitete potrebne za nuklearno oružje, dok je infrastrukturu premještao na podzemnu lokaciju zaštićenu od zračnih napada".
Iz IDF-a navode da su pratili aktivnosti iranskih nuklearnih naučnika te da su locirali njihovo novo mjesto djelovanja na lokaciji koja je, kako tvrde, sada uništena.
- Napad uništava ključnu komponentu iranske sposobnosti da razvije nuklearno oružje i pridružuje se nizu napada bitnih za eliminaciju iranske nuklearne prijetnje koji su izvedeni tokom operacije prošle godine - saopćili su iz IDF-a.
Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi izjavio je da inspektori Ujedinjenih nacija, nakon prošlogodišnje izraelsko-američke vojne operacije u Iranu, nisu pronašli aktivan nuklearni program u toj zemlji. Pojasnio je da Iran akumulira zalihe uranija koje premašuju civilne potrebe, ali da, prema dostupnim informacijama, ne posjeduje potrebne bojeve glave.