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NAPAD DRONOM

Video / Zapaljen američki konzulat u Dubaiju nakon iranskog napada

Američki konzulat u Dubaiju zahvatio je požar nakon što je, prema prvim informacijama, pogođen bespilotnom letjelicom

Zapaljen američki konzulat. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Američki konzulat u Dubaiju zahvatio je požar nakon što je, prema prvim informacijama, pogođen bespilotnom letjelicom.

Kako prenose američki mediji pozivajući se na pouzdane regionalne izvore, sumnja se da je riječ o direktnom udaru iranskog drona koji se dogodio kasno u utorak navečer.

Ova dramatična eskalacija dešava se u trenucima općeg haosa i serije snažnih eksplozija koje su ranije tokom večeri potresle ključne gradove Zaljeva, uključujući i sam Dubai.

Direktno gađanje američkog diplomatskog predstavništva na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja ozbiljan incident koji bi mogao izazvati širi i radikalniji vojni odgovor Washingtona. Objavljen je i videosnimak konzulata u plamenu.

# UAE
# IRAN
# SAD
# DUBAI
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