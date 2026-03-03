Britanski F-35 obarali iranske dronove iznad Jordana, Iraka i Katara

Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je fotografije i videosnimke svojih lovaca F-35, za koje se navodi da su oborili iranske dronove iznad Jordana, Iraka i Katara.

Kako je saopšteno, ovo je prvi put da su britanski F-35 oborili mete tokom aktivne operacije, prenosi BBC.

U saopštenju na zvaničnoj stranici britanskog Ministarstva odbrane navodi se da britanske snage "aktivno brane partnere širom regiona kao dio koordinisane odbrambene akcije".