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PRVO RATNO ANGAŽOVANJE

Britanski F-35 obarali iranske dronove iznad Jordana, Iraka i Katara

Kako je saopšteno, ovo je prvi put da su britanski F-35 oborili mete tokom aktivne operacije, prenosi BBC

Britanski F-35 obarali iranske dronove. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je fotografije i videosnimke svojih lovaca F-35, za koje se navodi da su oborili iranske dronove iznad Jordana, Iraka i Katara.

Kako je saopšteno, ovo je prvi put da su britanski F-35 oborili mete tokom aktivne operacije, prenosi BBC.

U saopštenju na zvaničnoj stranici britanskog Ministarstva odbrane navodi se da britanske snage "aktivno brane partnere širom regiona kao dio koordinisane odbrambene akcije".

# DRONOVI
# IRAN
# VELIKA BRITANIJA
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