Pojavio se snimak napada iranskog drona na američki konzulat u Dubaiju

Iranski dron pogodio je večeras područje američkog konzulata u Dubaiju, a na društvenim mrežama objavljen je videosnimak koji prikazuje trenutak udara letjelice i izbijanja požara.

Kako prenosi novinska agencija Reuters, pozivajući se na izjave očevidaca, iznad područja u blizini američkog konzulata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima viđen je gust dim.

Ured za komunikacije vlade Dubaija potvrdio je da je požar izbio kao posljedica udara dronom.

- Nadležne službe su ugasile manji požar i na svu sreću nema prijavljenih žrtava - saopšteno je zvanično iz Kancelarije za medije Dubaija.

U međuvremenu, objavljen je videosnimak koji prikazuje trenutak kada dron pogađa područje konzulata i izbijanja požara.

Ovo je samo jedan od niza današnjih incidenata. Ranije je napadnuta i američka ambasada u Rijadu u Saudijskoj Arabiji. Prema prvim informacijama, na objektu je nastala materijalna šteta, ali ni u ovom slučaju nije bilo ljudskih žrtava.

Serija incidenata događa se u trenutku izuzetno visokih tenzija na Bliskom istoku. Kako se navodi, Iran nastavlja s ciljnim napadima na američke interese i objekte u regiji, što predstavlja direktan odgovor na smrtonosne udare koje su u subotu izveli Izrael i Sjedinjene Američke Države.