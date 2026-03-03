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KOD OBALE LIBIJE

Video / Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru, niko nije preuzeo odgovornost

Sudbina posade trenutno nije poznata.

Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru. Telegram

M. Až.

3.3.2026

Tanker pod ruskom zastavom, Arctic Metagaz, namijenjen transportu tečnog prirodnog gasa, zapaljen je u Sredozemnom moru kod obale Libije. Sudbina posade trenutno nije poznata.

Reuters prenosi da je brod mogao biti pogođen morskim dronom. Izvori iz oblasti brodarstva i pomorske sigurnosti navode da još uvijek nije potvrđeno ko je odgovoran za napad.

- U Sredozemnom moru kod obale Libije pretpostavlja se da gori ruski SPG-tanker Arctic Metagaz, koji je pod sankcijama: napadnut je dronovima - navodi Reuters.

Prema nekim izvorima, postoji mogućnost da je Ukrajina umiješana u operaciju, ali to zasad nije potvrđeno.

Grčki mediji izvještavaju da je napad, navodno izveden dronovima, dogodio se oko 4:00 ujutru po lokalnom vremenu, a potom su uslijedile eksplozije. Avioni, uključujući i turske mornaričke patrolne letjelice, trenutno nadgledaju područje. Velika akcija spašavanja još uvijek nije pokrenuta.

# TANKER
# RUSIJA
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