Iran pogodio obje baze američkog štita u Emiratima: Satelitski snimci otkrili razmjere udara

UAE raspolažu s dvije baterije sistema THAAD, a svaka od njih opremljena je moćnim AN/TPY-2 radarom na strogo određenim lokacijama. Prethodna praksa pokazuje da su u mirnodopskim uslovima radari obično parkirani neposredno ispred svojih hangara.

Najnovija analiza satelitskih snimaka pokazuje da su iranski napadi ciljali obje lokacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) na kojima su raspoređeni napredni američki sistemi protivvazdušne odbrane THAAD. Prema dostupnim podacima, obje lokacije su pogođene, pri čemu je jedan radarski sistem najvjerovatnije potpuno uništen.

Analiza satelitskih snimaka, koja upoređuje stanje od 26. februara s onim od 1. marta, donosi sljedeće detalje o razmjerama iranskih udara:

Na prvoj lokaciji postoji visoka vjerovatnoća uništenja radara. Raniji snimci pokazivali su komponente radara postavljene ispred hangara, na uobičajenom mjestu. Snimci nastali nakon udara pokazuju krhotine i ruševine na istom mjestu, što sugeriše da je skupocjeni radar AN/TPY-2 pretrpio direktan udar i najvjerovatnije je uništen.

Na drugoj lokaciji zabilježeni su direktni pogoci u hangare. Iako su dostupni snimci niže rezolucije, jasno se vide najmanje dva direktna pogotka – jedan u glavni radarski hangar, a drugi u prateći objekat. Stariji snimci iz 2025. godine pokazuju da je radar povremeno bio parkiran nekoliko metara ulijevo od velikog hangara, zbog čega je tačan status i stepen uništenja radarskog sistema još uvijek nejasan i zahtijeva dodatnu potvrdu.

Zaključak analitičara je da su obje radarske lokacije bile mete napada i da su pogođene. Lokacija 2 pretrpjela je očiglednu materijalnu štetu na objektima, dok je gubitak radarskog sistema na Lokaciji 1 vrlo vjerovatan, iako zvanična potvrda s terena još uvijek nedostaje.