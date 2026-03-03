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MODŽTABA HOSEINI HAMNEI

Ko je novi ajatolah koji će naslijediti ubijenog oca

Iransko Vijeće eksperata izabralo je novog vrhovnog vođu Islamske Republike

Modžtaba Hamnei. AP

M. Až.

3.3.2026

Iransko Vijeće eksperata izabralo je Modžtabu Hoseinija Hamneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi Iran International. Modžtaba Hamenei nasljeđuje svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom zračnom napadu rano u subotu.

Obrazovanje

Modžtaba Hoseini Hamnei rođen je 8. septembra 1969. godine u Mašhadu i drugi je sin Alija Hamneija, bivšeg vrhovnog vođe Irana. Tokom mladosti proveo je sedam godina u gradovima Sardašt i Mahabad na sjeverozapadu Irana, gdje je stekao osnovno obrazovanje. Nakon završene srednje škole, posvetio se studiju teologije, a među njegovim ranim učiteljima bili su otac i ajatolah Mahmud Hašemi Šahroudi. Godine 1999. nastavio je teološke studije u Komu.

Tokom života, Mojtaba Hamenei je stekao reputaciju najuticajnijeg sina Hamneija i mogućeg nasljednika vrhovnog vođe. Učestvovao je u Iransko-iračkom ratu od 1987. do 1988. godine, a kasnije je preuzeo kontrolu nad Basijem, paravojnom organizacijom koja je učestvovala u gušenju protesta nakon izbora 2009. godine.

Mojtaba Hamenei predaje teologiju u Komu a 2004. godine se oženio Zahrom Hadad-Adel, s kojom ima prvo dijete rođeno 2007. godine.

Politički put

Njegov politički put bio je kontroverzan. Podržavao je bivšeg predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada i, prema tvrdnjama medija, imao vodeću ulogu u organizaciji Ahmedinedžadove pobjede na izborima 2009. godine. Također je bio ključna figura u koordinaciji represije nad protivvladinim demonstrantima, direktno nadgledajući Basij paramilitarce.

Modžtaba Hamenei je poznat i po upravljanju velikim finansijskim sredstvima, uključujući međunarodne nekretnine u Londonu i Dubaiju, kao i interese u brodarstvu, bankarstvu i hotelijerstvu u Evropi. Prema izvještajima, sredstva su strukturirana preko posrednika i kompanija u više jurisdikcija.

Sjedinjene Američke Države uvele su mu sankcije 2019. godine zbog djelovanja u ime vrhovnog vođe bez zvaničnog imenovanja i bliske saradnje s komandantom Kuds snaga, uključujući tajne operacije, obuku i finansiranje grupa poput Talibana, Hezbollaha, Hamasa i drugih, te zbog jačanja unutrašnjih i regionalnih ambicija svog oca.

# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
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