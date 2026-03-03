Iranska garda tvrdi da je oborila još jedan F-15, raketa pogodila američku vojnu bazu Al Udeid u Kataru

Katarsko ministarstvo odbrane saopćtilo je da je Iran večeras lansirao dvije balističke rakete prema Kataru. Jedna od raketa je presretnuta zahvaljujući efikasnoj katarskoj protivvazdušnoj odbrani, dok je druga pogodila vazduhoplovnu bazu Al Udeid, jednu od ključnih američkih vojnih baza u regionu.

Istovremeno, iranski medij Tasnim javlja da je Iranska protivvazdušna garda oborila američki borbeni avion F-15, što dodatno povećava napetosti u regionu i izaziva zabrinutost međunarodne zajednice.

Satelitski snimci potvrđuju da su oba američka radarska sistema THAAD u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođena i pretrpjela značajnu materijalnu štetu.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada se napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i njihovih saveznika, rapidno povećavaju, a stručnjaci upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla imati široke posljedice po bezbjednost Bliskog istoka.