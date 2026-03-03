Iran lansirao novi talas raketa prema Izraelu, pogodili su američku bazu u Kataru

Izraelska vojska prijavila je novi talas raketa ispaljenih iz Irana, sedam sati nakon prethodnog zatišja. Istovremeno, u Kataru je pogođena američka baza Al-Udeid, dok je jedna raketa uspješno presretnuta, saopćilo je ministarstvo odbrane Katara.

Sirene su se prvo oglasile u centralnom dijelu Izraela, upozoravajući stanovništvo da se skloni u skloništa dok izraelska odbrana pokušava oboriti iranske projektile.

- Ubrzo nakon što su sirene utihnule i kada je civilima rečeno da mogu napustiti skloništa, uočili smo još jedan talas projektila, zbog čega je alarm za uzbunu ponovno aktiviran u Tel Avivu - navodi se u saopćenju izraelske vojske.

Talas raketa primijećen je kako se kreće i prema sjeveru zemlje, uključujući područje Eilata. Iako je izraelska odbrana radila na uništavanju balističkih projektila, dijelovi raketa pali su na zemlju u centralnom Izraelu, a detalji o eventualnoj šteti još uvijek nisu poznati.

Izraelski ljekari javili su da je do sada jedna žena, stara 32 godine, lakše povrijeđena usljed pada ostataka raketa.

Ranije je Izraelska odbrambena vojska (IDF) saopćila da je od početka sukoba u subotu oborila više od 100 iranskih dronova, dok podaci o raketama još uvijek nisu kompletirani.

Ministarstvo odbrane Katara potvrdilo je da je Iran lansirao dvije rakete prema njihovoj teritoriji. Jedna je pogodila američku bazu Al-Udeid, dok je druga presretnuta, a prema dostupnim informacijama, povrijeđenih nema.