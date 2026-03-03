Stanica CIA-e među metama u napadu iranskih dronova na američku ambasadu u Rijadu

Dva sumnjiva iranska drona napala su u ponedjeljak stanicu CIA-e smještenu u kompleksu američke ambasade u glavnom gradu Saudijske Arabije, prema izvještaju koji je u utorak objavio "The Washington Post" pozivajući se na dvije osobe upoznate sa situacijom, javlja Anadolu.

U izvještaju se navodi da, iako su i američka i saudijska vlada priznale da su dronovi pogodili kompleks ambasade, nijedna nije otkrila da je obavještajni centar agencije bio među pogođenim metama.

Interno upozorenje State Departmenta koje je dobio Post pokazalo je da je napad uzrokovao urušavanje dijela krova američke ambasade i ispunjavanje unutrašnjosti dimom, ostavljajući zgradu sa strukturnom štetom.

Izvještava se da se osoblje ambasade u vrijeme objavljivanja skrivalo u skloništima, a izvještaj potvrđuje da nije bilo žrtava među osobljem CIA.

Prijavljeni napad dolazi u trenutku kada tenzije u regiji nastavljaju eskalirati otkako su SAD i Izrael u subotu pokrenuli veliki napad na Iran, u kojem je ubijeno gotovo 800 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva, u kojima se nalaze američki vojni resursi.